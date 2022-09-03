中秋節月圓之夜普天同慶享受全家團團圓圓的溫馨

蛋黄從心出、丝丝拉連，人們在中秋之際可享受時光被「拉长」的感觉。

農曆八月十五恰在秋季的中間，故取名中秋節。中國古曆法把處在秋季中間的八月稱為「仲秋」，所以中秋節又名「仲秋節」。當天晚上，月色明亮皎潔，我國古人把圓月視為團圓的象徵，故中秋節亦稱「團圓節」。從古至今，人們很常引用「月圓」、「月缺」來代表人間的「悲歡離合」，身處異鄉的遊子更是喜歡引用明月來寄託深情。如唐朝著名詩人李白所寫的「舉頭望明月，低頭思故鄉」、杜甫的「露從今夜白，月是故鄉明」、宋代王安石的「春風又綠江南岸，明月何時照我還」等詩句，都是千古絕句、留芳萬世。

那麼，中秋節吃月餅的傳統是從何而來的呢？中國歷史上，從古至今對於吃月餅的傳說有著很多不同的說法，在此講解一下月餅的來歷：

【說法一】

中秋節吃月餅，相傳始於元代。當時中原百姓不堪忍受元朝霸政的殘酷統治，紛紛起義抗元。朱元璋聯合各路反抗力量準備起義，但朝庭官兵搜查得十分嚴密，訊息傳遞並不容易，軍師劉伯溫便想出妙計，命令屬下把藏有「八月十五夜起義」的紙條藏入餅子裡面，再派人分頭傳送到各地起義軍中，通知他們在八月十五日晚上起義響應。到了起義的那天，各路義軍如星火燎原般一齊響應；很快，徐達就攻下元大都，起義成功了。

消息傳來，朱元璋高興得連忙傳下口諭，在即將來臨的中秋節，讓全體將士與民同樂，並將當年起兵時以秘密傳遞信息的「月餅」作為節令糕點賞賜群臣。此後，「月餅」製作越發精細、品種更多，大者如圓盤，成為饋贈的佳品。從此，中秋節吃月餅的習俗便在民間流傳開來，一些地方還形成了很多特殊的中秋習俗；除了賞月、祭月、吃月餅外，還有香港 的舞火龍、安徽的堆寶塔、廣州的樹中秋、晉江的燒塔仔、蘇州石湖看串月、傣族的拜月、苗族的跳月、侗族的偷月亮菜、高山族的托球舞等。

後來，朱元璋終於把元朝推翻，成為明朝的第一個皇帝。雖然其後滿清佔領了中國，但是人們仍舊慶祝這個象徵推翻異族統治的節日。

【說法二】

相傳我國古代，帝王就有春天祭日、秋天祭月的禮制。在民間，每逢八月中秋，也有左右拜月或祭月的風俗。「八月十五月兒圓，中秋月餅香又甜」，這句名諺道出中秋之夜城鄉人民吃月餅的習俗。月餅最初是用來祭奉月神的祭品，後來人們逐漸把中秋賞月與品嘗月餅作為家人團圓的象徵，慢慢月餅也就成了節日的禮品。

【說法三】

月餅，最初起源於唐朝軍隊祝捷食品。唐高祖年間，大將軍李靖征討匈奴得勝，八月十五凱旋而歸。當時有經商的吐魯番人向唐朝皇帝獻餅祝捷，高祖李淵接過華麗的餅盒並拿出圓餅，笑指空中明月說：「應將胡餅邀蟾蜍」，說完把餅分給群臣一起吃。

【說法四】

南宋吳自牧的《夢粱錄》一書中已有「月餅」一詞，但對中秋賞月、吃月餅的描述，是明代的《西湖遊覽志會》才有記載：「八月十五日謂之中秋，民間以月餅相遺，取團圓之義。」到了清代，關於月餅的記載就多起來了，而且製作越來越精細。

月餅象徵著團圓，是中秋佳節必食之品。在節日之夜，人們還愛吃些西瓜等團圓的果品，祈祝家人生活美滿、甜蜜、平安。

在這花好月圓的日子，家家戶戶能圍坐在一起品茶、吃月餅、賞月，共享佳節團圓之喜，這就是中秋節給予我們最大的祝福。吃上一口皮薄餡靚、口感豐厚的月餅，真是人生一大快事。

如今，月餅異彩紛呈、品種繁多，按產地分有：京式月餅、廣式月餅、蘇式月餅、台式月餅、滇式月餅、港式月餅、潮式月餅、徽式月餅、衢式月餅、秦式月餅、甚至日式等；就口味而言，有甜味、咸味、咸甜味、麻辣味；從餡心講，有桂花月餅、梅乾月餅、五仁、豆沙、冰糖、白果、肉鬆、黑芝麻、火腿月餅、蛋黃月餅等；按餅皮分，則有漿皮、混糖皮、酥皮、奶油皮等；從造型上，又有光面與花邊之分。

經過了無數歲月的洗禮，月餅文化步入了公元2022年，月餅的新時代來臨了！香港美心月餅帶領著月餅進入新紀元，其馳名美心流心及奶黃月餅系列全球暢銷。此外，香港美心月餅於2022年特别推出創新拔丝蓮蓉月餅系列，選用濃濃的咸蛋黄配上清香幼滑的白莲蓉，蛋黄從心出、丝丝拉連，人們在中秋之際可享受時光被「拉长」的感觉，珍惜每一刻相聚的时光。试想一下，中秋之夜、月圆之时，相亲相爱的家人相聚在一起，分享美味又好玩的美心拔丝莲蓉月饼，将節日氣紛活躍至高潮，也将快樂的时光「拉长」，讓人忘却时间的流逝。这份属於团圆夜的特别驚喜，既有心意、又有新意。

流心月餅，獨有「雙重烘焗」，濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，無需加熱，內餡自然緩緩流出，團圓滋味由心回味。美心流心月餅使用精選法國牛油、香滑東南亞 椰奶、頂級鹹蛋等優質食材製作，推出全新設計的高貴清雅禮盒，送上與眾不同的滋味及心思。

美心流心月餅曾獲世界品質評鑑大會Monde Selection金獎，Monde Selection是獨立的品質研究機構，自1961年成立以來就一直從事消費品的品質評鑒，並以其國際性的品質獎章，向消費者展示產品的品質水準。