紐約市區法拉盛中心佛教寺院靜安寺揭幕。

作為紐約市 區法拉盛 中心唯一可安放先人靈灰的佛教寺院——靜安寺(Jing'An Buddhist Temple of Flushing)，於日前邀法師為佛菩薩開光、廟堂灑靜，已在8月18日舉行了隆重的揭幕儀式，正式投入服務社區，提供寄託先人靈灰長久之居所，以及親朋好友祭奠先人、敬拜神靈、祈福許願的清靜之地。

百善孝為先，敬老尊賢乃中華民族推崇的思想道德，美東華人 社區的僑胞也需要有一處傳統又肅穆的歸依之地。八年前陳麥潔明女士在機緣巧合下，與多位秉持相同理念的社區好友幾經多番商討，2014年最終決定由服務華人葬儀近四十年的陳麥潔明女士來擔任顧問一職，在原有的設計構思上融入她的專業相關理念，讓靜安寺在保持生活化的同時也兼具傳統化和專業化，使其真正能夠成為一所更適合先人安居的福地，永享安寧。

自構思籌劃、設計送審、動土興建、竣工查驗等經歷了八年的艱苦等待，在各方的共同努力下，靜安寺最終得以正式投入到服務大紐約華人社區的行列，成為傳承不朽親情的一座偉岸橋樑。

共分五層的靜安寺位於法拉盛王子街，在繁華的紐約市區鬧中取靜、交通便捷。寺內裝潢莊嚴肅穆、環境清幽宜人、佛像慈悲端莊，是寄託先人靈灰的最佳長久居所，也是親朋好友祭奠先人、敬拜神靈的清靜之地。

靜安寺的每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求，尤其靈灰甕的獨特設計概念，是源自靜安寺奠基人陳麥潔明女士遵循佛家的「慎終追遠」之理念有感而發，可證其對先人的敬仰之心。

寺內總共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6300至$16800不等。一樓牡丹堂(Peony Hall)、二樓春蘭閣(Orchids Pavilion)、三樓梅花園（Garden of Plum Blossom）、頂樓觀音台（Lotus Terrace），另有敬香、紙錢焚化爐設置在二樓陽台。

靜安寺特設有安放先人牌位之思親堂，供至親好友參拜；寺內備有金爐、拜檯及休息區，方便親友在供奉祭品、燒香禮佛、敬獻紙錢的同時，也能夠得到片刻的歇息。靜安寺特為善信者邀請駐寺法師主持佛誕、忌辰之祭禮儀式，定期講解佛學，弘揚佛教及中國傳統文化。

靜安寺的祖先牌位全部設立在樓下的【聚福祠】，以方便親人的實際需要；祖先牌位的材質均選擇優良的花梨木以及統一的設計和色調。

選擇一個好位置的靈灰壽龕，配上一個特別設計、製造精良的靈灰甕，這就是對先人最大的敬意，也使得家人和良心得到安慰。本著這份誠意與孝心，靜安寺以百年大計為宗旨，有效地整合資源，無論在美學、設計、選材和鑄造上都是精益求精，堪稱達成了一項完美的人性化工程。

靈灰甕採用純正的黃銅鑄造，背面均刻有「慎終追遠」字樣，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人（12英寸x12英寸x12英吋）及雙人（12英寸x24英寸x12英吋），每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑、鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。