鄧氏中醫表示，胃病是常見的複雜疾病，可誘發各疾病，而各種疾病也可誘發各種胃病。西醫把胃病列為消化系統疾病，病名繁多，如：急慢性胃炎、消化性潰瘍病、胃下垂、胃神經官能症、胃瀦留、胃潰瘍、胃黏膜脫垂症、胃腸道功紊亂、嗜酸粒細胞性胃炎、胃泌素瘤、胃手術 後遠期併發症等。

中醫把脾胃稱為「後天之本」。脾主裡、胃主表，脾和胃是表裡關係。首先人體生命活動中飲食入胃，受納運化使食物精微營養傳送至各臟腑；升清降濁，正常清氣升入脾，滋養各臟腑經絡百骸。

鄧醫師表示，胃在五行屬土，在自然界中土能生載萬物；如，大地萬紫千紅、稻花香的景象，這般美景只有在春夏季節才能看見。春溫生、夏熱長，陽生陰才能長；秋涼收冬寒藏，萬物就調零。人與自然是分不開的，天人合一、順應自然，這才是正道；如此一來生命就更有活力、更健康，反之則不健康、疾病纏身。

胃病的主要表現症狀有：胃虛寒、胃腹脹滿、得熱痛減、受寒加重、喜熱飲、飲寒則胃脹、胃下垂墜感重、手足冰冷、不思飲食、喝一點水胃就脹。胃熱會引起胃灼熱燒痛、口臭口乾、口腔潰湯；情志不暢會引起胃病胃痛連脅、口苦口臭、噯氣頻繁、胃脹胸滿等；各臟腑疾病都離不了和胃的關係。中醫在治療胃病時的主要方法是扶胃陽、運化脾胃、辛開苦降、補中益氣、疏肝理氣、活血化瘀、化濕導滯、養陰益胃，故臨床上診治疾病十分重視胃氣，常常把「保胃氣」作為重要的治療原則。

林某、男、成年，胃疼反酸；西醫檢查後認為是慢性胃炎，晨起欲吐但又吐不出食物，口苦口乾、易感冒、咽喉乾癢、咽喉異物阻塞不舒服；病人平時吃一點熱食則口腔少量潰瘍，喝一點冷飲便立刻胃腹飽脹，嚴重時一天幾次大便稀溏，甜食吃一點又反酸，感覺生活很累，上症已有四五年。病人現感覺全身乏力，有時略頭痛頭暈、略惡寒、口苦口乾欲吐、時易怒、眼脹痛乾澀、四肢冷頸硬、胃脹納少、胃腸時嗚；近期大便一天一次成形，脈寸軟關緊滑尺沉，舌質淡暗紅苔薄潤滑水略胖大。經鄧醫師診治，證屬太陽表證、少陽病證、相火離位、陽明虛寒、陽虛鬱熱；證法辛溫解表、和解少陽、疏肝理氣、溫化脾胃、扶陽潛陽、引火歸原；基礎用藥治療三個多月後，症狀基本消失。

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