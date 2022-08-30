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美加補習學校秋季班9/10開學9/3前報名享8折

工商記者鍾淑美／紐約訊

紐約著名升學搖籃「美加補習學校」今年已恢復線下授課，目前秋季班尚有名額，9/3前報名享九折，歡迎網上註冊或前往該校參觀洽詢。

美加補習學校秋季班上課日期為9月10日至12月17日，共15個上課日。班別包括：資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生（9月秋季年級）；SAT模擬測試，提供考生線上課程，上課時間為9月11日至11月27日（共6次考試及6次講解）；SHSAT進攻班日期為8月10日以及9月11日至10月16日（周日），上午講解，下午模擬考試；適合六到十年級的「創意寫作Critical Writing」課程，今年將根據年級程度分班。其他的熱門課程還包括：適合四至七年級報讀的「資優英文數學進攻班」；提高申請大學SAT考試成績的「SAT應考班」，適合11、12年級報讀，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；適合8、9年級的「高中入學考試SHSAT進攻班」，提供模擬測試和考題講解。

該校表示，其SAT和特殊高中模擬考班仍維持線上上課。針對大學理事會SAT、ACT官方線上考試，美加補習學校設計了New SAT教材和online線上模擬考試系統，是學生獲得高分的保證。這項線上學習系統包括作業檢查、參與試題練習、試題分析等，讓每位同學瞭解自己的弱項並加強學習的要點。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態、補充教材、配合最新考試趨勢，從而奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目。美加補習學校多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長好評。

「美加補習學校」自創校20多年來，一直採用最新的教學方法，注重學生的閱讀理解並加強學生英文答題能力，同時還會著重於學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通再加以分析，盡可能地為作答做準確。在數學科考試上，「美加補習學校」強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考，運用腦筋去解答變化多端的考題。

歡迎前往該校參觀洽詢（周三、五、六上午9時至下午3時），報名註冊時間：週一至五上午9時至3時，地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952；詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

SAT 升學 SHSAT

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