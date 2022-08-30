馬蘭律師提醒移民申請人移民局面談時最好有雙語律師陪同

馬蘭律師誠摯地建議申請綠卡和入籍者，最好有懂得自己母語的雙語律師陪同，對案情最為有利。

有近20年移民律師經驗的馬蘭律師(Law Offices of Malan Lentini, PLLC)，幫助過很多客戶申請綠卡 和入籍，並帶他們參加面談。為避免不必要的麻煩，馬律師敬告申請綠卡和入籍的申請人，不要因為想節約律師費或其它原因而自行申請或面談。馬蘭律師建議申請人到移民局 面談時，最好有懂得自己母語的雙語律師陪同在場。

馬律師說，律師是專業人士，除了法律上的經驗，也擁有更多帶領客戶面對移民官面談的經驗。馬律師建議客戶要由律師陪同前往移民局面談的理由有兩點：

1. 律師陪同會為你的面談帶來諸多優勢，比如移民官在面談過程中的問話，可能會提到一些比較尖銳的問題，如果有律師在場，就可以更謹慎地對待面談，同時律師也會對提問做適當的過濾、阻擋或解釋。 此外，律師還會詳盡地為面談做準備，除了該準備的文件材料外，律師也比較瞭解面談的大致內容，會教申請人如何正確恰當地應對移民官的問題。在面談時，申請人的表達可能存在漏洞、詞不達意或有不規範之處；在準備你所代表立場方的證詞文件時，由於你不恰當的表達或忽略對你有利的證詞，移民官可能會疑惑並曲解你的意思，這將影響案件的最終判決。例如，某客戶在某租金管制房居住20年，在第13年時認識了現任丈夫並結婚，為省去麻煩，當時並沒有在租約上加上丈夫姓名。面談時 ，移民局要求出示住房證明，由於沒有律師陪同，該客戶事前也沒有任何準備，面試官沒有得到滿意的解釋，最終導致該案件結果不盡如人意。

2. 建議客戶選擇懂自己母語的雙語律師陪同面談。翻譯的好壞時常影響案件勝負，雙語律師在場，可以避免翻譯員的不當或漏洞翻譯。比如，某一客戶請到身在加州的（電話）翻譯員，該翻譯員並不瞭解客戶在移民官面前所提及的紐約地點，於是在關鍵時候，客戶提及的地點被錯誤地翻譯成了另一個地點。由於這一小小的翻譯失誤，移民官認為客戶連事情發生的地點都交代不清楚，於是對她的話產生了質疑，最終成了被駁回的原因之一。客戶的描述通過協力廠商翻譯員轉述給律師和移民官，不僅會為客戶和律師之間的交流帶來不便，也為客戶應對移民官問題時帶來麻煩。當客戶作出不適當的發言時，若有雙語律師在場，便可以及時地制止糾正。由此可見，在面談時擁有一個懂自己母語的雙語律師真的很重要。

綜上所述，馬蘭律師鄭重地建議申請人聘請律師代理移民案，並在面談時請到懂得您母語的雙語律師陪同。

同時持有紐約、新州執照的馬蘭律師精辦各類案件，包括地產買賣方面的1031交換屋、房契轉名、生意轉讓、破產遺囑/遺產法庭、煙酒牌、公司成立、租約合同；各類綠卡相關案子，涵蓋投資移民、婚姻、家庭、受虐配偶等；非移民簽證類，計有工作簽證 、學生簽證、考察/探親、未婚來美；至於婚姻家事類，則包含有無爭議離婚、小孩撫養/探視權、撫養/贍養費。馬蘭律師地址：41-25 Kissena Blvd., Suite 116, Flushing, NY 11355（法拉盛圖書館後百利大廈，電梯按0），電話：718-886-8508，電郵：[email protected]。