8/30-9/12看富足退休6堂課影片抽大獎

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任何人想要有完善的退休生活，事先做好策略規劃是不容忽視的重要課程。華人朋友常常會誤以爲時間還早，缺乏提前規劃，又或者害怕退休信息難以明白，而不願意去瞭解，因而在退休金 的準備上失去更多提前規劃、善用策略的機會。世界日報 從8月30日至9月12日規劃第2堂富足退休課的影片，希望可以給予觀眾更多「提前規劃退休金的重要訊息」。

富足退休第二堂課的講座，世界日報邀請了MassMutual萬通互惠理財紐約市分行的理財專員Cindy Shi（施），請她講解有關「善用策略可領取更多退休社安金 」的信息。

Cindy在課堂上分享了在美領取退休社安金的基本資格，包括：是否需美國公民身份才能領取？爲何個人工作報稅的年數及報多少稅會與之後領取退休社安金息息相關？Cindy還告知大家最早何時能領取退休社安金，以及如何查詢自己的福利額度。另外，Cindy也細說了，在領取退休社安金時，提前或延後領取對金額的影響，以及使用何種策略更符合個人需求。觀眾有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章中提供的影片連結或掃描二維碼，前往觀賞。