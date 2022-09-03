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小兒青少年專科李奕文醫生提醒家長為學齡子女預約年檢

工商記者衛伯承／紐約訊
寶康兒科——小兒青少年專科李奕文醫生，提醒華人家長盡快於秋季開學前，為學童子女預約年度健康檢查。
寶康兒科——小兒青少年專科李奕文醫生，提醒華人家長盡快於秋季開學前，為學童子女預約年度健康檢查。

暑假即將結束，寶康兒科——李奕文小兒青少年專科診所 ，呼籲華人家長於秋季開學前為學童子女預約年度健康檢查，敬請華人家長及早查詢預約。

李奕文醫生擁有多年兒科門診以及住院臨床醫學護理的豐富經驗，專注於綜合性小兒/青少年專科、少兒/青少年預防保健醫療以及臨床醫學。李醫生親切耐心地關懷每個前來門診看病、注射疫苗及例行健康檢查的孩子，並可在緊急情況下，針對門診及住院提供更完善的護理。

李醫生不但是美國兒科醫學會的會員之一，同時也是美國兒童醫學會所認證的兒科醫生。從醫數十年，李醫生熟悉掌握與治療了各種兒童常見疾病及各種疑難雜症，多年來竭力為無數華人社區的兒童服務。李奕文醫生目前是Northwell醫院的亞裔服務總監，之前為紐約大學貝爾芙醫院醫生、雷諾山醫院主治醫師、紐約大學醫學院主治醫生、以色列醫院主治醫師、瑪摩利醫院亞洲外展服務協會醫療主任與兒科住院部主任。李醫生多年來的成功與努力，獲得了醫學界以及無數父母的肯定，曾獲評為美國最佳兒科醫生之一，榮獲Castle Connolly獎，被紐約時報雜誌評為紐約三州地區最佳的兒科醫生之一。

寶康兒科診所提供六個月至五歲嬰幼兒、五歲以上兒童/青少年的新冠疫苗接種注射。李奕文醫生專精小兒及青少年專科，主治久咳氣喘、貧血、高血壓、胃痛腸炎、急慢性氣管炎、花粉敏感、高膽固醇、扁桃腺炎、流鼻血、鼻竇炎、胃病、肺炎、中耳炎、尿道炎、多痰、發高燒、風疹、肚瀉、肚痛、便秘、嘔奶、消化不良、皮膚紅癢、胸膜炎、頭痛、頭暈、曬傷、喉痛等，接受大部分保險。該診所提供新生兒檢查、預防注射、心臟雜音、入學體檢、暑期工體檢、申請奶票、營養諮詢等。

小兒青少年專科——李奕文醫生寶康兒科診所(Chinatown Global Pediatrics P.C.)，分別設於：曼哈頓中央街139號314室，電話：212-274-1811；布碌崙55街846號2樓，電話：718-871-1926；布碌崙18大道7324號，電話：718-837-6188。

李奕文醫生(中)榮獲美國華裔註冊護士協會頒發的2022年度傑出醫生獎。
李奕文醫生(中)榮獲美國華裔註冊護士協會頒發的2022年度傑出醫生獎。

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