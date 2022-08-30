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國稅局致力於多語種服務新增稅務授權繁體中文信息

紐約訊

美國國稅局今天宣布，為表格8821（稅務信息授權）增加了繁體中文版本的說明，這是國稅局致力於擴大多語種稅務資源的舉措之一。

稅務信息授權(TIA)是一個重要的表格，經常用於協助納稅人處理其國稅局稅務事宜。表格8821是納稅人的書面授權，指定一個或多個第三方（包括實體機構）來接收和查看納稅人信息。

指定人員可以檢查或接收表格8821中指定的稅務事項、表格和期限的機密稅務信息，此授權包括接收口頭和書面帳戶信息（例如稅務謄本）和國稅局通知副本的權利。 TIA的指定人員可以是納稅人選擇的任何人，包括家人和朋友。

表格8821及其說明現有英文和西班牙文版本，新增的繁體中文版本的說明將擴大民眾對這一重要過程的掌握和理解。雖然表格8821還沒有繁體中文版本，但多語種表格和出版物中添加了繁體中文版本的表格8821的說明，可幫助到稅務專業人士和第三方指定人員。

國稅局最近發布了新的五年戰略計劃，該計劃列出了國稅局改善納稅人服務和稅務管理的目標，而增加易於使用且滿足所有社區需求的服務和稅務產品，就是該計劃的一部分。有關國稅局服務的信息，提供除英文外的其他語言版本，請訪問：IRS.gov/mylanguage。

國稅局 IRS

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