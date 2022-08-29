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順風冷暖空調公司技術本位 由航空技師王師傅親自主理

工商記者鍾淑美／紐約訊

由航空高級技師王師傅親自主理的「順風冷暖空調公司」，隨時為客人提供專業建議、快速安裝，保養及修護中央空調、分體空調、暖氣爐、熱水爐、保鮮庫、急凍庫、冰箱、碼櫃、凍箱、餐館抽風爐頭、工廠設備 、電燈電路等，服務商家及住家；其涵蓋的服務地區包括紐約三大州。

順風冷暖空調公司是一家具有良好信譽的空調總匯，負責人王師傅擁有多項美國專業証照，親力親為，專精維修安裝和保養；他提出了一些安裝中央空調或分體空調時的注意事項。

王師傅表示，他在許多維修的案例中發現了安裝時的失誤，包括：1. 空調主機噸位大，使用的電線太細，不夠匹配空調主機的額定電流值，容易出現跳閘、停機以及損壞設備等情況。2. 將室外空調主機的電源線並聯在一起，加大電源配線盒上空氣開關的安培數位，這樣做在超載時起不到保護空調主機的作用，是十分危險的。3. 給空調主機加冷媒時，沒有按照空調主機的冷媒號要求來加，造成空調機器運作不正常，影響製冷製熱的效果。4. 有的空調漏冷媒嚴重，加了一二周後又不製冷了，這種情況應該要先找出漏冷媒的原因，修復後再加冷媒為好，以免浪費。5. 在外牆的銅管和水管的安裝，也需要從合理美觀的概念出發，不是隨意亂釘在外牆上。6. 室內分機的安裝也要講究，風口不要對著人直接吹，會患所謂的空調病，傷害身體健康。

「順風冷暖空調公司」提供各類分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調，均以特優折扣酬賓，品牌包括獲消費者高度評價的三菱(Mitsubishi )、富士(Fujitsu)、Frigidaire、Friedrich、LG、Samsung、格力(Gree) 、TOSOT、Panasonic、開利(Carrier)等；分體式的冷氣有一拖一至一拖四，任君選擇。

王師傅親自登門安裝，並到府免費估價，歡迎洽詢。順風冷暖空調公司地址：41-25 Kissena Blvd（法拉盛百利大廈）, 電話：917-348-5230。

法拉盛

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