我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

9月3日「國家電影院日」 全美3000家戲院票價一律3元

美國律師樓無額外附加費 解決房東房客問題

工商記者林敏儀／紐約訊
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。
美國律師樓團隊由資深律師Angelo R. Picerno（右）主理並親自出庭。

遇到有問題的房客怎麼辦？房客欠租許久不還怎麼辦？房客不交租也不搬走怎麼辦？如果您是房東，遇到有問題的房客，您需要一位頂級且強有力的律師，來幫您盡快驅逐問題房客。

美國律師樓(PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.)擁有最好的律師團隊，為您解決房東房客問題。該律師樓團隊均由紐約州執牌律師親自主理上庭，可線上起訴或直接進入法庭遞交檔，房東房客問題將得到最有效和最快速的解決。該律師樓專精驅逐非法租客、驅逐地下室房客非法分租、違約欠租等，可提供多種語言服務。美國律師樓配備有華人助理專線，收費合理，無額外附加費，由資深律師親自出庭，可免費預約面談。

美國律師樓（PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.）一旦受理您的申請，會馬上開始進行驅逐程式，不會有任何的延遲。該律師樓的律師是高效有力度的專業資深律師，會盡快幫您解決問題房客。更重要的是，該律師樓由ANGELO PICERNO律師親自出庭代表您的利益，而不是委派給其他律師。該律師樓百分之九十九點九的案子都是代表房東的案件，所以有足夠的經驗去受理您的案件。

如果您已經有一個案子拖了很長時間還未解決，並且已經有律師代理卻上庭多次無果，您可以帶上您的案件向美國律師樓進行免費評估。美國律師樓一旦受理您的案件，會一直幫助您，直到工作全部徹底完成。美國律師樓堅信房東應該拿回自己的兩項最基本權利：1. 租金；2. 房子的所屬權。

美國律師樓表示，房客不按時交租會對房東造成很大困擾，因為房東仍然需要支付各項房屋費用，包括電暖煤氣、維修、房屋貸款、保險、稅收等。通常房東不會立即採取法律程式，只是希望房客能盡快主動償還、支付所欠房租，然而一拖再拖從事實上來說對房東非常不利。美國律師樓強烈主張您提早啟動房東房客法律程式，從長遠的角度來講，房東其實是把自己置於一個更有利的位置；及時果斷地尋求律師並進行正確的法律程式驅趕房客是刻不容緩的，這樣才能更好的為您減少損失。

此外，選擇哪一種訴訟種類也是非常重要的，因為如果房東對房客沒有展開一個正確的法律程式，可能就會導致延誤，在這樣的延誤期間，房客可以繼續滯留而拒絕支付房租。美國律師樓的紀錄不言自明，多年來該律師樓已幫助驅逐了許多住戶，即使你的公寓是非法的（比如非法的地下室），你仍然有辦法可以快速地讓房客離開。該律師樓處理法院的文件也非常迅速，他們瞭解法警驅逐程式，可以保證您的案件得到更快的處理。

美國律師樓認為，採取強硬、富有攻擊性的措施驅逐房客是非常重要的，同時，聘請一位100%相信您案件的好律師也非常重要。該律師樓最重要的目標是專業、禮貌、尊重所有的客戶，確保房東取得可能得到的最好結果。

美國律師樓不收取任何隱藏費用，只收取平價可負擔費用，包括法庭費用、過程服務費、所有法庭出庭費、律師工作費等。如果您有房東房客相關的任何疑問，請致電美國律師樓獲取免費諮詢服務，與專業律師探討您的情況。美國律師樓會耐心地為您解釋完整的房東房客法律程式，完全真實地向您說明一切細節及情況。

美國律師樓(PICERNO & ASSOCIATES, PLLC.)的律師團隊將提供全方位的律師諮詢及服務，請致電：718-888-9775，中文助理會全力幫助您，地址：36-40 Main Street, Suite 508, Flushing, NY 11354。

房東 租金 貸款

上一則

大學點酒店納德州無證客 市府未通知居民擔憂

下一則

文藝中心首頒「文化大使」 周興立演出

延伸閱讀

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折
美國警告俄羅斯 勿轉移札波羅熱核電廠電力

美國警告俄羅斯 勿轉移札波羅熱核電廠電力
進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊
美最快9月宣布 持續供台軍需品 挺台不受北京影響

美最快9月宣布 持續供台軍需品 挺台不受北京影響

熱門新聞

華女的屍體被運出公寓。(記者牟蘭／攝影)

疑住所賣春 紐約法拉盛華女被刺身亡

2022-08-27 14:14
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

27歲女子紐約華埠堅尼路地鐵站遭性侵

2022-08-25 13:15
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約「老牌月餅」美心、榮華假貨多 消費者注意

2022-08-23 22:13
今年各大超市月餅種類較多，價格較去年同期約漲10%到15%。(記者牟蘭／攝影)

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

2022-08-24 07:50
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子