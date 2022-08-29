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前聯邦移民法官Sandy K. Hom加入貝特曼法律集團

工商記者衛伯承／紐約訊
前美國聯邦移民法官Sandy K. Hom（霍姆法官），正式加盟入職貝特曼法律集團(BTM Law Group)，擔任首席移民法律顧問。
前美國聯邦移民法官Sandy K. Hom（霍姆法官），正式加盟入職貝特曼法律集團(BTM Law Group)，擔任首席移民法律顧問。

應創始人劉宇先生的邀請，前美國聯邦移民法官Sandy K. Hom（霍姆法官），已於8月8日正式加盟入職貝特曼法律集團(BTM Law Group)，擔任首席移民法律顧問。

霍姆前法官由美國檢察官珍妮特·雷諾(Janet Reno)任命，是東岸第一位受任成為美國移民法官的亞裔美國人，在紐約聯邦廣場移民法庭(New York Federal Plaza Immigration Court)擔任法官長達30年。霍姆法官在比爾·克林頓、喬治·W·布希及巴拉克·奧巴馬三任總統期間任職，並於唐納德·川普上任時退休。

在升任移民法官之前，霍姆前法官曾在非政府的私營機構中從業8年，代表客戶包括紐約州的多個法院、美國地方法院、美國上訴法院和美國移民法院。

在非政府機構從業之前，霍姆前法官是平等就業機會委員會(EEOC)的高級出庭律師，代表客戶包括因年齡、種族、信仰、膚色、國籍、宗教、性別和性取向而受到歧視的雇員。霍姆前法官使用民權法第七條款、《年齡歧視就業法》(ADEA)、《同工同酬法》(EPA)等，來保護客戶的權益。

霍姆前法官曾擔任紐約州人權委員會(New York State Commission for Human Rights)的高級律師，並擔任聖公會主持主教基金(Episcopal Presiding Bishop's Fund)的移民主任、華埠人力中心(Chinatown Manpower Project)、華埠啟蒙學校(Chinatown Head Start Program)和華埠兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)的公益法律顧問。

霍姆前法官表示：「很高興能夠加入到貝特曼法律集團，期待利用自己的技能和經驗幫助到更多有需要的人。」

貝特曼法律集團創始人劉宇稱：「我們律所有21年的歷史。做為創始人，我很高興看到行業的資深專家加入我們。霍姆前法官的到來強化了我們的行業領導地位，可以給客戶提供更加強有力的服務。」

貝特曼法律集團合夥人Yevgeny Samokhleb表示：「霍姆前法官的加入，對我們的律所專業性上來說是一個提升，期待未來可以幫助到更多有需要的客戶。」

貝特曼法律集團(BTM Law Group)是2001年由劉宇於紐約創建的律師事務所，2002年律所總部搬遷到曼哈頓，2009年啟動EB-5投資移民業務，2013年經中國司法部批准設立上海代表處。

2014年，格里高利·貝特曼(Greg Bitterman)律師以合夥人身份加入，律所更名為：劉宇和貝特曼律師事務所(Liu & Bitterman, PLLC)。其後，葉夫根尼·薩莫赫勒布(Yevgeny Samokhleb)加入公司，管理EB-5移民業務。

2022年，劉宇辭去紐約律師執照，擔任律所顧問。前聯邦移民法官Sandy K. Hom加入，擔任首席移民法律顧問。律所擴大並重組，更名為：貝特曼法律集團(BTM Law Group)。

貝特曼法律集團地址：299 Broadway, Ste 1005, New York, NY 10007，電話：212-608-8880，傳真：212-966-6683，電郵：[email protected]

移民 華埠 就業

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