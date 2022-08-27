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宏圖煤氣水喉持牌上門　提供24小時熱線電話

工商記者鍾淑美／紐約訊

提供24小時電話、急客戶之所急的宏圖煤氣水喉，執行紐約巿安檢煤氣LL152法規，協助僑胞在向市政府提交檢查文件之前，煤氣系統狀況安全良好。

煤氣的安全使用，關乎我們及家人的健康和社區的安全。宏圖媒氣水喉公司特別提醒在紐約經營餐館的朋友，紐約市在2020年初推出了一條法律Local law 152，規定紐約市所有的建築物每四年需進行一次煤氣管道檢查。這項檢查要求由持有紐約市許可證的水喉師，對從入口到所有暴露的煤氣管道進行檢查，並對所有公共區域和機械室進行煤氣洩漏調查。未提交檢查報告的商家會被處以最高1萬美元的巨額罰款，並逐年累積直到檢查通過為止。local law 152根據單獨的紐約州法律強制執行，與ConEdison或者 National Grid煤氣檢查不同。

宏圖執照煤氣水喉暖氣維修由執照水喉師親自主持，技術本位，急客戶之所急。宏圖煤氣水喉提供24小時服務，無論是下水道堵塞還是煤氣洩漏，都可立即進行處理。公司設立了24小時服務熱線，接到電話後會立即派出維修人員，不論白天黑夜、週末或節假日，保證在第一時間前往解決問題。

宏圖水喉的管道工都是訓練有素的專業人員，皆能提供最專業的管道服務，包括通下水道、電腦驗渠、真空高壓通渠、煤氣洩漏維修、暖氣安裝維修、商業爐年檢、餐館煤氣線路檢查等。宏圖執照煤氣水喉暖氣維修24小時電話：917-655-2888（日/夜）、718-216-7327。

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