凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，如果被海關沒收，太子牌將提供全額退款。

隨著各國開始解封以及邊境 措施放寬，許多在美國的華人 朋友們已經迫不及待要回家探望許久不見的長輩、親人和朋友了；返鄉，除了報平安外，也希望能夠將健康和心意帶給家鄉的親朋好友們，花旗參當然是首選的健康養生伴手禮。

近日，有消費者諮詢是否能帶花旗參到亞洲地區。作為美國花旗參業界翹楚的美國太子牌，為了讓大家買得安心、帶得放心，特設全額退款保證——承諾凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。退款申請需符合以下四個條件並把所需文件正本郵寄到美國太子行總公司，即可獲太子行退回全數金額：1. 在美國購買太子牌花旗參的原單據，單據須顯示零售商店名、印章或簽名，並列明產品為太子牌花旗參，單據中需顯示產品數量及金額；2. 亞洲地區海關文件，需清楚注明被沒收的是太子牌花旗參，文件中需註明被沒收的花旗參數量；3. 被沒收的太子牌花旗參總額，每人不能超過500美元；4.全額退款保證僅適用於「非商業用途，隨行李自行攜帶」人仕（注意：「郵寄出美國境外」的花旗參產品，不包括在全額退款保證範圍內）。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，野山參及作貿易用的花旗參，進出口必須持有證書，而自用的人工培植花旗參則享有豁免，旅客只要符合以下條件，就可以少量攜帶自用或送禮，且毋須申領證書。1. 少量送禮或自用；2. 合法獲得；3. 非商業用途；4. 自行攜帶或包括在行李中。

多項科學研究已證實，威州出產的花旗參最地道，其人參皂甙與人參多糖等有效成分最高。美國著名的梅奧醫療中心(Mayo Clinic)所進行的臨床研究也證實，服食威州花旗參可以有效提高癌症 病人的精神和體能狀況。研究的詳細內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網：https://www.mayo.edu。

考慮到威州花旗參的有效成分所帶來的高價值，要選購真正的威州花旗參，消費者必須認準威州花旗參農業總會GBW官方認證的老鷹徽號，這樣才有保障。基於太子牌多年來的誠信，威州參農總會特別授權太子牌在包裝上使用該會的徽號，方便消費者選購真正的威州參。所有太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合FDA最高食安標準。太子牌花旗參系列產品除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖外，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合良好生產規範的最高要求，質量遠高於市面上其他的花旗參茶品牌。