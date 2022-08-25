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QuickBooks會計班8月27日開新班

工商記者楊鳳蓮／紐約訊
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為了幫助廣大新移民學習和掌握美國會計基礎及電腦會計實務技能，順利找到滿意的會計工作，QuickBook-123會計培訓中心將於8月27日週六，在Zoom網上直播開辦實用會計班，大家可先試聽後報名。

實用會計培訓班有以下兩個特點：1. 考出全美公認的、權威的職業會計證書；由QuickBooks主辦的、全美統考的QuickBooks職業會計證書，正是被公認的會計證書，此會計證書是新移民在美國從事會計工作最捷徑、最有效的「通行證」。2. QuickBook-123會計培訓班的最大特點為「實用」，四個月的實用會計訓練、逼真的實務案例實習；訓練學員處理各種財會業務，如賬戶設置、銀行對賬、銷售採購、應收應付、庫存成本、固定資產、編制報表、公司稅務（所得稅、銷售稅及工資稅等）。

QuickBook-123培訓班包教材、軟件、諮詢，18個月包學包會。微信：williamqb，電話：626-353-6597（可留短信），總部地址：9060 Telstar Ave, Ste. 222, El Monte, CA 91731。

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