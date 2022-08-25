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王嘉廉社區醫療中心「喜迎新學年」活動提供免費學習用品、醫療健保及社會服務資訊

工商記者衛伯承／紐約訊
王嘉廉社區醫療中心「喜迎新學年」活動，提供免費學習用品、醫療健保及社會服務資訊。
王嘉廉社區醫療中心「喜迎新學年」活動，提供免費學習用品、醫療健保及社會服務資訊。

王嘉廉社區醫療中心歡迎大家參加2022年「喜迎新學年」活動，此活動由王嘉廉社區醫療中心與飛達利斯保健共同主辦，將於8月27日（星期六）上午10時至12時，在法拉盛40路布蘭德遊樂場(James A. Bland Playground)內的籃球場舉行。

歡迎家長帶孩子到活動現場來參加寓教於樂的互動遊戲，免費領取學習用品及口罩，同時瞭解健康教育資源、醫療保險及社會服務等資訊。此活動的協辦機構包括紐約勵馨婦幼關懷中心、亞協服務中心(QARI)與皇后圖書館。當天每位到場的學齡兒童，限領一份學習用品（贈完即止）。

王嘉廉社區醫療中心成立於1971年，是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為社區民眾提供全面的基本醫療服務。該醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都會為您提供醫療服務。慾瞭解詳情，請瀏覽：http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

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