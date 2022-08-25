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當心致殘奪命元兇 仁德醫生講解糖尿病併發症

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生講解糖尿病併發症。
仁德醫生講解糖尿病併發症。

新冠疫情中，慢性病患者如拖延就診，可能導致嚴重後果，尤其是糖尿病患者，如出現併發症，將可能導致殘疾甚至死亡的後果。紐約仁德醫生集團近期舉辦健康講座，提醒糖尿病患者定期復診並進行併發症的預防性篩查。

仁德醫生家庭科醫生葉薇指出，糖尿病併發症包括：心臟和血管疾病、視網膜病變、糖尿病腳、腎臟損傷或腎功能衰竭等。其中，視網膜病變可能導致視力減退、色覺損傷甚至失明；糖尿病腳可導致足部疼痛、潰瘍感染、足部畸形甚至截肢；腎臟損傷可能引發嚴重高血壓、終末期腎病等，甚至危及生命。

仁德醫生家庭科醫生陳海虹表示，糖尿病患者除了要注意合理飲食和積極運動之外，一定要遵照醫囑，按時、定量使用藥物，切不可擅自停藥、隨意換藥。同時，病人在病情穩定的情況下，建議每隔三到四個月復診一次，以便醫生對整體病情和用藥方案進行評估和調整。

此外，醫生建議，沒有其他慢性疾病或高危因素的糖尿病患者，可每年做一次眼部篩檢、足部篩檢和腎病篩查，以預防併發症。如果有其他慢性疾病，病人則應提高篩查頻率。

葉薇醫生診所地址：布碌崙86街1902號，電話：718-372-0888；陳海虹醫生診所：法拉盛38大道135-27號2樓，電話：71-886-5068。

糖尿病 併發症 篩檢

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