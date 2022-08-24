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宏冠正大保全公司 執照安裝各類防盜系統

工商記者林敏儀／紐約訊
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。

宏冠正大保全公司是NFPA會員，擁有NY、NJ、CT州政府防火防盜安裝執照；紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢；專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案，自成立以來擁有超過3500名滿意客戶群體，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多，幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業，來顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站。一旦安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案提供特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師、具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足各種要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作，僅由公司自己的執照技師、原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有10年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站，最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以幫助您和消防部門建立聯繫，為您提供最好的全方位保護。宏冠正大保全公司地址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354；電話：(718)353-0477，外州1-866-690-9988；或上網www.Ameritechsystems.net。

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