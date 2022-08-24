我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

雌激素決定容顏和衰老程度紅人歸百年漢方行銷全球

工商記者鍾淑美／紐約訊

雌激素賦予女人第二性征，比如乳房的豐滿、月經按時來潮等特點。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是指雌激素的分泌量漸漸減少，直至月經終止時降到最低。簡言之，想延緩老化，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。

一般來說，女人從45歲開始就進入了更年前期，此時卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。在50歲之前，與男性相比，女性患心腦血管疾病的機會要少，這是因為雌激素的存在維護了血管的柔軟，讓女性的血管不易硬化。然而，當雌激素消失之後，女性患這類疾病的機會就增加了，同時骨質疏鬆等症狀也會開始出現，婦女大多數的腰背痛都是因骨質疏鬆所致。

更年期來臨前後還有一點最常見的變化，是臉面一陣陣轟熱潮紅、情緒激動、不能控制、失眠，這些都是卵巢分泌的雌激素減少所導致的，這個時候補充雌激素是當務之急。但人為地補充雌激素可能會誘發一些癌症，比如乳腺癌和子宮內膜癌等。

西方醫學先父希波克拉底說：「人類離自然越遠，離疾病就越近；離自然越近，離健康也就越近。」他的這一古訓已經體現在現代人回歸自然的健康準則之中。雌激素的補充完全可以通過「天然草本補充療法」來加以改善。

加拿大VIKER公司的紅人歸(Sangel)膠囊是百年漢方，完美結合了中國傳統醫學和現代科技。紅人歸是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以營養和活化卵巢、改善卵巢微循環網、恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種症狀，具有增強機體免疫力、補血、補氣、調理五臟等功能。紅人歸經高科技提取純化的植物精華素，從臟器的細胞層次上進一步作用和調養人體的五臟及生殖系統、調理和改善女性體內激素分泌、提高卵巢分泌能力，讓女性朋友像鮮花兒一樣綻放如初。

「紅人歸」膠囊19年來贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。如有任何問題，請撥打專家諮詢電話：888-518-7778（北美免費電話）；北美以外的國家和地區，請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。

醫學 澳洲 癌症

上一則

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

下一則

牛毓琳支持者 ：結果將讓華社滿意

延伸閱讀

「七龍珠」動畫電影 稱霸北美周末票房榜

「七龍珠」動畫電影 稱霸北美周末票房榜
法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享

法式時尚甜點登上長榮航空 北美特定航線商務艙獨享
養生／經期後一周 減重黃金期 效果事半功倍

養生／經期後一周 減重黃金期 效果事半功倍
全球第一座月經博物館「小紅厝」 落腳台北菜市場

全球第一座月經博物館「小紅厝」 落腳台北菜市場
重度用3C、吹冷氣 小心乾眼症

重度用3C、吹冷氣 小心乾眼症

熱門新聞

視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人男訪紐約華埠中餐廳 稱餃子餡是老鼠肉惹議

2022-08-20 13:54
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
店主甄振培(左)和譚艷娟在餃子館的開放廚房內。(記者張晨／攝影)

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

2022-08-21 07:45
布碌崙貝瑞吉Rose Spa按摩店外景。(取自谷歌地圖)

按摩店女員工遭強迫賣淫 紐約法拉盛華男被起訴

2022-08-22 21:43
視頻中的餃子館是位於茂比利街的「京津有味」餃子館。(TikTok用戶@brettconti視頻截圖)

白人網紅：餃子餡是老鼠肉？ 華埠餐廳被黑

2022-08-21 07:41
布碌崙州眾議員寇頓19日與當地華人、義大利裔美國人於班森賀召開記者會，譴責市教育局對族群文化的不尊重。(記者顏潔恩/攝影)

農曆年遇周末 公校校曆剔除

2022-08-20 07:43

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治