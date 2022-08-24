雌激素決定容顏和衰老程度紅人歸百年漢方行銷全球

雌激素賦予女人第二性征，比如乳房的豐滿、月經按時來潮等特點。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是指雌激素的分泌量漸漸減少，直至月經終止時降到最低。簡言之，想延緩老化，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。

一般來說，女人從45歲開始就進入了更年前期，此時卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。在50歲之前，與男性相比，女性患心腦血管疾病的機會要少，這是因為雌激素的存在維護了血管的柔軟，讓女性的血管不易硬化。然而，當雌激素消失之後，女性患這類疾病的機會就增加了，同時骨質疏鬆等症狀也會開始出現，婦女大多數的腰背痛都是因骨質疏鬆所致。

更年期來臨前後還有一點最常見的變化，是臉面一陣陣轟熱潮紅、情緒激動、不能控制、失眠，這些都是卵巢分泌的雌激素減少所導致的，這個時候補充雌激素是當務之急。但人為地補充雌激素可能會誘發一些癌症 ，比如乳腺癌和子宮內膜癌等。

西方醫學 先父希波克拉底說：「人類離自然越遠，離疾病就越近；離自然越近，離健康也就越近。」他的這一古訓已經體現在現代人回歸自然的健康準則之中。雌激素的補充完全可以通過「天然草本補充療法」來加以改善。

加拿大VIKER公司的紅人歸(Sangel)膠囊是百年漢方，完美結合了中國傳統醫學和現代科技。紅人歸是由多種名貴中藥組成的純天然保健產品，可以營養和活化卵巢、改善卵巢微循環網、恢復體內旺盛的雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種症狀，具有增強機體免疫力、補血、補氣、調理五臟等功能。紅人歸經高科技提取純化的植物精華素，從臟器的細胞層次上進一步作用和調養人體的五臟及生殖系統、調理和改善女性體內激素分泌、提高卵巢分泌能力，讓女性朋友像鮮花兒一樣綻放如初。

「紅人歸」膠囊19年來贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲 等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。如有任何問題，請撥打專家諮詢電話：888-518-7778（北美免費電話）；北美以外的國家和地區，請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。