快捷培訓法拉盛分校業已創校開班輔導學員迅速取得CCIE證書

科技時代感十足的快捷培訓課室，讓學員提前體驗及適應CCIE的產業氛圍。

八年以來，在德州 與加州已創立五所學校的快捷IT職業培訓學校（簡稱快捷培訓：LaneCert Inc.），最近進軍東岸紐約市法拉盛 友聯街(Union Street)，開辦第六所分校。快捷培訓獲得政府授權，專門培訓CCIE和Big Data Expert等執照專家人才，簡言之就是集培訓、實習與就業於一體的正規IT專業考照培訓大本營。

凡是低收入、失業和退伍軍人入學，都免收學費。此外，該校亦提供留學生和F-1、CPT或OPT的實習機會，表現優異者，校方更可提供申辦H1-B機會，以確保學員高薪留在美國。報讀學員無需基礎，不限專業或背景，適合失業、留學生或對現有工作不滿意者。

該校創辦人Jeffrey劉解釋校名由來時稱，LaneCert前半部分的Lane，代表通往成功的高速康莊大道，後半部分的Cert則代表CCIE的Certification；從該校的校名中也能表現出其創校宗旨，即輔助學生快速獲得行業認證，成為思科(Cisco)互聯網專家。眾所周知，互聯網上近80%的資訊流量都經由思科系統公司的產品傳遞，思科毋庸置疑已經成為網路的領導者。思科公司的職能是設計和維護互聯網這條隱型的高速公路，令其暢通無阻。思科公司是全球公認的互聯網解決方案的領先廠商，它所提出的解決方案是建立互聯網的基礎，為世界各地成千上萬的公司行號、大學、企業和政府部門所樂用。

劉創校人進一步說明，CCIE即是思科公司推出的專家級認證證書，被認為是IT業內權威的認證，全稱為Cisco Certified Internetwork Expert。思科的產品線在全球行業內有著巨大的影響力，這使得其推出的認證體系也在全球享有盛譽，被廣泛認可。CCIE共有六類技術認證，分別為R&S路由與交換(Routing & Switching)、安全(Security)、資料中心(DataCenter)、SP電信運營商(ServiceProvider)、協作(Collaboration)、無線(Wireless)。考取CCIE認證即代表在專業技術領域中極具競爭力，不僅容易找到薪資豐厚的好工作（一般都有10萬美元的起薪），還能得到整個行業的認同。除思科網路專家(Cisco Internet Expert)外，該校還大量重點培養大數據專家(Big Data Expert)人才。

互聯網是高難技術，投身其間的技術人員想當然耳成為天之驕子，為各方所爭相聘請，尤其是CCIE從業人員，更是資訊時代的首選工作。由於思科互聯網作業系統相對獨立，對於知識基礎與工作學歷沒有嚴格要求，任何人只要勝任即可。目前這項工作求才孔亟、薪水好、工作相對輕鬆，而聘請CCIE的往往都是大公司，容易解決身份問題，不失為華人移民的理想工作。

早年，從電子科技大學無線電專業畢業的學校創始人——Jeffrey劉，順利成為電視機廠電子設計師。不甘平庸的他無意中瞭解到思科認證互聯網專家認證這條可以在社會立足的穩當之道，於是用了10個月完成CCNP培訓，同時攻克了英語和電腦的難關，成為中國最早一批的思科網路工程師。之後，Jeffrey劉又用三年時間一路過關斬將，於2003年取得了路由和交換CCIE認證。2004年，他再以技術移民加拿大，成為加國公民。2007年，劉先生一併考取了安全CCIE證照，如虎添翼。及至2009年，他更上一層樓，通過了IP電話CCIE(Collaboration)認證。2012年，他成功成為美國最大電信運營商AT&T 公司的高級網路架構師。兩年後的2014，他再接再厲，考取電信營運商CCIE(Service Provider)證照。在為AT&T工作三年之後，他終於2015年7月成為AT&T專業技術架構師。

在IT行業摸爬滾打多年的Jeffrey，心裡一直感謝當年把CCIE介紹給他的梁先生。2014年當他50歲時，為了將所學嘉惠後人、提攜下一代，他在達拉斯開辦了快捷培訓，是德州勞動局授權的正規職業學校。Jeffrey隨後又於2017年5月擴展到休斯頓，緊接著轉往西岸，於加州開辦了3所分校；而最近於2022年7月在法拉盛辦校，是為進軍美東的開始。

劉創校人深信師資是辦學成功的關鍵，該校聘請的講師具備多個CCIE認證和10至15年的經驗，是真正的專家。校方採取小班制教學，理論實際並重，學員通常經過800個小時的全方位學習與操作演練，就能具有通過CCIE認證的能力。即使未能一次性通過考試，校方也會承諾學員免費返校複習甚至多次重聽，直到通過考試為止。概括而言，該校講師教學特點：1.不但提供標準的思科體系培訓，還提供獨到的實驗操作培訓；實驗手冊根據實際工作應用技術和思科網路技術編制而成，學員擁有足夠的實際操作經驗，對未來找工作面試會有很大幫助。2.提供一對一、手把手的實驗操作輔導，並提供設備供學生隨時練習。3.按需要提供求職服務，從簡歷到模擬面試，有助學員獲得CCIE認證及職業網路工程師的工作機會。