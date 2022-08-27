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仁德醫生籲女性定期篩檢

工商記者衛伯承／紐約訊
仁德醫生呼籲女性定期篩檢。
仁德醫生呼籲女性定期篩檢。

新冠疫情影響下，不少女性推遲必要的婦科檢查，可能造成癌症等嚴重後果。紐約仁德醫生集團的婦科醫生提醒女性，應定期接受婦科篩檢，切勿忽視細微的婦科症狀，必須及時就醫。

仁德醫生集團的婦科醫生黃玉仙表示，疫情期間，超過半數的病人推遲包括乳腺X光、子宮頸塗片在內的篩查項目。在疫情高峰期過後，黃醫生留意到乳腺癌、子宮頸癌等癌症確診呈增加的趨勢。她有一位七十多歲、曾經得過婦科癌症的病人，該病人治癒後，四年沒有做過婦科篩查。近日該病人複診時，再次發現癌發跡象。

黃玉仙醫生建議，年滿40歲的女性應每年進行乳腺X光檢查。如果病人有癌症病史，開始檢測的年齡還應提前。此外，25歲至65歲的女性應每五年接受人乳頭狀瘤病毒(HPV)檢測，或每三年接受子宮頸塗片篩查，以預防婦科癌症。

除了定期接受必要的婦科篩查之外，女性還要留意一些細微但可能是疾病前兆的婦科症狀，例如非常規或過量的陰道流血、陰道分泌物異常、持續性或伴有發熱的下腹盆腔疼痛、未知原因的體重下降、食欲不振及盆腔腹脹等。如果有這些症狀，女性應及時就醫，切勿拖延。

黃玉仙醫生提醒女性，應該瞭解婦科症狀「正常」與「異常」的區別。她近期接待了一位二十多歲的亞裔女性，該病人的血細胞計數遠低於正常數值。醫生瞭解到，該女子月經期血量大，每天需使用五到六條衛生巾，但病人認為自己月經正常，因此並未及時就醫。黃玉仙醫生指出，經血過量可造成貧血、疲勞、頭暈等症狀，不應掉以輕心。

黃玉仙醫生診所提供乳腺檢查、子宮頸癌篩查、性病篩查、超音掃描、懷孕確認、避孕等服務，可治療不孕症、月經不調、小便陰道痛癢、陰道及子宮頸炎等病症。華埠診所地址：中央街139號701室，電話：212-966-4001；布碌崙診所地址：50街863號M2室，電話：347-663-1040；黃玉仙醫生可講英語、廣東話和普通話。

癌症 疫情 檢測

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