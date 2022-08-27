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陳敏麗西醫美容診所 籲換季皮膚修護　購魔鏡電波機療程 送PRP美容煥膚一次

工商記者衛伯承／紐約訊
陳敏麗西醫美容診所優惠活動，即日起凡選購Secret RF魔鏡電波機療程，即贈送PRP美容煥膚一次(須在09/30/2022前使用)，掃瞄二維碼預訂免費諮詢。
陳敏麗西醫美容診所優惠活動，即日起凡選購Secret RF魔鏡電波機療程，即贈送PRP美容煥膚一次(須在09/30/2022前使用)，掃瞄二維碼預訂免費諮詢。

天涼好個秋，保養皮膚好時機！夏去立秋，天氣漸轉涼爽，正好是修護皮膚的好時機。多年來服務華人社區的陳敏麗西醫美容診所，現正推出多項祛皺紋、強化肌肉、緊緻肌膚、瘦身的調理療程，即日起凡選購Secret RF魔鏡電波機療程，即贈送PRP美容煥膚一次（須在09/30/2022前使用）。

Secret RF魔鏡電波，亦稱作美魔電波，結合了飛針物理性穿孔和電波(RF)緊膚的雙重效果，可針對全臉疤、細紋及毛孔粗大等皮膚皺紋，提供理想的改善效果。該電波療法利用黃金鍍膜的微細飛針侵入皮膚進行能量傳遞，因此無須擔心熱能傳遞不如預期。同時，利用25根導電微針進行加熱，對表皮的熱傷害較其他鐳射來說要小，術後照顧比較容易，反黑機率也較低，適用於任何膚質；其安全性及舒適性，會比汽化鐳射要高許多。

PRP美容煥膚則是將美容液通過真皮淺層注射方法注射到皮膚中，多種自體生長因數可深入整個皮膚組織，調整皮膚全層結構，修復老化、受損的皮膚組織，從而達到改善皮膚質地、收緊及提升面部皮膚、減輕皺紋凹陷性疤痕、恢復皮膚年輕狀態、延緩皮膚衰老的目的。

PRP注射能同時達到除皺、美容、治病的三重效果，是對皮膚狀態的全方位改善。對皮膚淺層及皮膚質地、色澤、彈性、光澤度等，都有改善作用，可使皮膚呈現年輕狀態。同時，PRP也可滲透到肌膚深層，促進皮膚多個組織的生長及重新排列，修復嚴重下陷的肌膚，從而全面提升肌膚狀態、延緩衰老。對於病理狀態的皮膚，PRP可以減輕皮膚炎症，改善肌膚對外界刺激因素的應激能力，使真皮層增厚、降低皮膚的敏感性、去除面部血絲，讓肌膚更健康、更有活力。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供魔方電波RF微針美容外，尚有脫毛、除斑、除太陽斑（雀斑）、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療、去疤痕等。此外，診所也提供肉毒桿菌、皮膚填充劑、瑞藍波尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)位於紐約華埠中央街(Centre Street)139號PH104室(電梯按PH1樓)，預約電話：718-887-1566。為方便顧客，可掃描陳醫生診所二維碼，預訂免費諮詢。

華埠 肌肉 華人

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