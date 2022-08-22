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普林斯頓學者：西方對中國交往政策失敗 經濟應脫鉤

新冠、猴痘、流感、小兒麻痺都來 今秋將迎疫情風暴

NDA長壽點滴幫助修復新冠後遺症受損細胞

工商記者鐘淑美／紐約訊

新冠急性後遺症也稱長新冠，是指在初次感染後，持續很長時間的身心健康症狀。這些症狀可能在感染期間就開始出現，或者可能在康復數周或數月後出現。長新冠常見的症狀包括：疲勞、呼吸急促、疼痛、注意力不集中、抑鬱和焦慮。華僑醫美健康中心提供的NDA長壽針靜脈注射，可以加速身體的恢復，歡迎有意者致電洽詢。

NAD長壽針，故名思義，此針的功效在於延緩老化。NAD是一種非常重要的細胞分子，隨著人的年紀漸大，細胞開始失去正常功能，原因之一就是NAD水準隨著年齡的增長而下降。

NAD水準降低可能會導致新陳代謝下降、體重增加、血糖控制不良、疲勞、血管健康下降、與年齡相關的肌肉損失（肌肉減少症）、與衰老相關的記憶力喪失和智力衰退、與年齡相關的視力和聽力損失等。藉由NAD靜脈注射人體所需的生長因數和多種胺基酸，可以讓細胞再生、促進新陳代謝、減少內部炎症，進而幫助人體逆生長。

NAD為人體細胞的線粒體提供能量（能量製造因子/「發電機」的燃料），增強人體細胞的活性、延長細胞的衰老週期、推遲衰老、延長壽命、促進人體健康免疫。當NAD+產量下降時，這意味著身體不夠燃料，便會出以下衰老跡象：

• 大腦及神經系統：記憶力衰退、認知能力下降；

• 器官功能衰退，包含腦、神經、心臟、肝、肺、腎、腸道、眼、皮膚、肌肉、血液循環；

• 體力不足、免疫力低；

• 睡眠質量不佳；

• 肌膚鬆弛、膚色暗啞、皺紋浮現；

• 出現白髮問題；

• 負荷/壓力大、精神欠佳。

華僑醫美健康中心由前衛生局執照資深醫護Lily親自主理，提供美國最先進和安全的醫美保健科技，歡迎電詢或親洽。地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-775-8618、718-790-8678。

肌肉 血糖 免疫力

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