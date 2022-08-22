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好樂多低卡奶茶店08/19盛大開業

工商記者張莎莎／紐約訊
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好樂多低卡奶茶店於8月19日盛大開業，該店位於法拉盛羅斯福大道，是海外第一家低卡奶茶店，也是第一家海外華人康寶萊營養俱樂部。該營養俱樂部全球已連鎖開設72000多家，業績蒸蒸日上。開業當天，政商各界齊聚一堂。

負責人謝美美女士表示，好樂多低卡奶茶店的原材料都是採用知名品牌康寶萊的產品加工而成。康寶萊是40年公司，在95個國家銷售，紐約證券所上市。雖然採用的原材料成本較高，但她希望為華人社區提供更健康的飲品，勵志打造健康低卡奶茶店。

好樂多低卡奶茶店環境優雅、時尚，試營業期間已有很多網紅前來打卡拍照。店內設有多張雅座，是低脂健康飲食、休閒和下午茶的好去處。好樂多低卡奶茶店提供營養餐、好樂多人氣組合飲品、營養奶昔等各種茶飲。

營養餐包括：蛋白豆花、蛋白奶昔冰、蛋白鬆餅，一份營養餐中富含25克蛋白質、9克纖維、10億益生菌。好樂多人氣組合的多款飲品，每一款都富含多種維生素及抗氧化膠原蛋白。營養奶昔：一杯營養奶昔富含24克蛋白質、21種維他命礦物質；蛋白咖啡：一杯咖啡中富含15克蛋白質，僅100卡路里。另有各種茶飲，包括印度茶、肉桂茶、檸檬茶、水蜜桃茶、紅石榴茶等，有提神、強化新陳代謝、抗氧化等作用。

她表示，好樂多營養餐、營養奶昔，吃過後會有飽腹感，可以增加脂肪自燃燒速度，從而達到快速減肥的作用，對很多脂肪比較緊致、不容易減肥的女性來說，有直接的協助作用。另外，店內有專業營養教練，為客戶量身定制三餐營養，幫助在30天內減下3-15磅，提供專業的售後服務及跟進效果。

好樂多低卡奶茶店地址：133-51 Roosevelt Ave, Flushing, NY 11354，電話：917-822-0310。

好樂多盛大開業。
好樂多盛大開業。
好樂多蛋白豆花、蛋白鬆餅、蛋白奶昔冰激凌、營養奶昔。
好樂多蛋白豆花、蛋白鬆餅、蛋白奶昔冰激凌、營養奶昔。

蛋白質 咖啡 華人

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