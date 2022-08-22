Dr. Sun擁有35年豐富教學經驗培育優秀學生進入長春藤大學

Dr. Sun康奈爾大學博士后，擁有35年的教學經驗，包括在紐約教AP物理、AP化學20年。學生於2020和2021獲國際化學奧林匹亞金獎，2022年有九個學生進入決賽，八個獲得Honor和High Honor。

Dr. Sun表示，化學SAT 是學生最常考的專業SAT之一。化學AP是美國中學開設的大學水平化學課程，要進入好的大學，至少需要2-3門成績在780-800分的SAT和3-5門5分的AP。

化學是生物學、醫學 、藥學、化學工程、材料科學、環境科學的基礎，是應用最廣的學科之一，所以學好化學是很有必要的，而準備考試正是鞏固化學知識效率最高的時期。考好化學要做到：明確概念、加深記憶、熟練計算、模擬考試等。

1. 明確概念：要深刻理解化學元素周期表，看懂周期表就理解了化學的一半。元素的性質是由原子中電子的排列決定的，而周期表清楚地顯示了所有元素的電子排列。要深刻理解化學鍵的本質是降低能量，主要類型是離子鍵、共價鍵和金屬鍵；離子鍵的關鍵詞是丟失電子，共價的關鍵詞是共享電子，金屬鍵的關鍵詞是電子的海洋。要深刻理解化學反應就是原子的重新組合，關鍵詞是變化的方向和能量的吸收及釋放。

2. 加強記憶：常見的多原子離子結構和名稱、基本公式和常數、常見元素的化合價、溶液顏色和火焰顏色、常見強酸強鹼弱酸弱鹼、常見氧化劑/還原劑等，這些都是必須要記住的。

3. 熟練計算：AP化學包括化學平衡的計算、酸鹼pH的計算、氣體的計算、反應效率的計算、能量的計算，要熟練掌握這些計算方法。

4. 模擬考試：把上面三點內容融合在一起解決問題，還要在規定時間內完成，這些必須通過模擬考試來訓練。

以上這些，如請有經驗的老師給予指導，將會得到事半功倍的效果。康奈爾大學有機化學博士後Dr. Sun教化學35年，積累了豐富的經驗，他指導的學生幾乎全部考出AP5分的成績和SAT高分。Dr. Sun同時還指導數學物理SAT和AP，學生考入的學校包括：哈佛、耶魯、普林斯頓、麻省理工、芝加哥、杜克大學、紐約大學、庫伯聯盟、西點軍校、西北大學、聖母大學、賓州大學、波士頓學院、卡耐基梅隆、達特茅斯、威廉姆斯、布朗大學、康奈爾、哥倫比亞等。

Dr. Sun的微信 賬號是：DrSunNewYork，電話：917-386-3401，辦公室地址：136-40 39 Ave, Flushing, NY 11354。如有需要加強化學科的學生，歡迎聯絡Dr. Sun。