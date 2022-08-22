世界日報與NYPQ合作推出線上講座影片《讓孩子們準備好重返學校》

本期講座由紐約長老會皇后醫院Theresa Lang門診中心兒科主治醫師Victoria Cheung主講，搭配同步中文口譯。

孩子們快樂的暑假即將步入尾聲，九月初美國各校的學童都將重返校園。如何讓孩子在當前新冠確診屢創新高的形勢下，保護好自己並避免從學校傳染給家庭成員，尤其老年人，這是華人 家長不得不思考的問題。除新冠之外，關於兒童健康的諸多因素也是家長們關心的，如：怎樣進行妥當且萬無一失的體檢？如何處理孩子的社交問題及情緒問題？孩子到底需要接種哪些疫苗 以確保健康？

為幫助華人家長放心地送孩子重返校園，世界日報與紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)合作，聯手推出第四支線上健康講座影片——《讓孩子們準備好重返學校》。該講座由紐約長老會皇后醫院Theresa Lang門診中心兒科主治醫師、威爾康乃爾醫學院兒科臨床副教授Victoria Cheung醫師擔任主講人，透過紐約長老會皇后醫院社區健康發展部楊明德行政主任的同步口譯，給予讀者關於兒童健康的正確觀念與最新資訊。

主講醫師將會透過這支影片，帶領觀眾瞭解兒童身心健康的諸多要點以及家長應採取的方法及措施。完整講座影片已可上線觀看，以下為本期影片摘要。

Victoria Cheung醫師講解的內容包括：如何正確地帶孩子去兒科醫生進行年度身體評估，以監測和管理任何慢性疾病？在互聯網和疫情時代下，如何照顧孩子的情緒問題並進行合理的溝通？初到美國，很多家長會被眼花繚亂的疫苗搞得不知所措，講師詳細講解了學校所需的強制性疫苗以及流感和新冠疫苗對6個月及以上兒童的重要性。此外，許多兒童患有慢性疾病，如哮喘等，以此為例，講師探討了如何與學校合作，更好地預防、監測和治療孩子的哮喘。

欲觀看第四支線上健康講座影片，請至網址：bit.ly/2022nypq4，或掃描本文二維碼。觀影完畢後可同時填寫回饋問卷參加抽獎，填妥個人資訊送出後，即可抽取$25亞馬遜電子禮卡，有興趣的讀者千萬別錯過！