康乃爾大學NYC社區服務部免費營養與健康課程華語教學

本期課程特為華人製作中文PowerPoint(彩色簡報投影片）並以華語教學，歡迎介紹社區居民、朋友、同學等，一起來學習增進健康的營養課程。

好消息，康乃爾大學NYC社區服務部，將於新春期間免費提供營養與健康課程，教學方式採用視訊Zoom小班教學，鼓勵學員參與討論、相互交流。上完全部課程後，康乃爾大學CUCE將頒發結業證書。

康乃爾大學NYC社區服務部華人 代表Vicky老師表示，本期課程特為華人製作中文PowerPoint(彩色簡報投影片），每堂課一小時，講解最新營養健康知識，包括均衡飲食、日常運動、簡易食譜 、認識食物成分標示、食品衛生、省錢消費方法等。

本期課程時間安排如下：

甲組-星期一(8/29-10/17)：12:00pm-1:00pm；

乙組-星期二(8/30-10/18)：11:00am-1 2:00pm；

丙組-星期四(8/25-10/13)：6:00pm-7:00pm；

丁組-星期五(8/26-10/14)：1:45pm-2:45pm。

該講座為中文講解、視訊教學，總共八節課，採小班制，額滿為止；全程參與可獲贈結業證書。報名時請告知下列資料，以方便聯繫：

1. 中英文姓名（為製作結業證書）；

2. 電話號碼；

3. 電子郵箱；

4. 選擇方便的上課時段。

聯絡電郵：[email protected]，聯絡電話：718-657-9520；電話、電郵均可華語留言給Vicky老師。