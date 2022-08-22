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9/9世界日報中秋文化節邀您來法拉盛賞月、購物、看表演

紐約訊
中秋節規劃購物區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。
中秋節規劃購物區攤位，歡迎生活雜貨等商家報名參展。

中秋節是月滿人團圓的節慶佳節，世界日報特別在中秋佳節的前夕，於法拉盛喜來登飯店2樓規劃「世界日報中秋文化節」活動，希望透過展覽、工藝及表演等綜合活動，聚集所有華人朋友來法拉盛一起同歡、歡慶中秋，時間訂於9月9日(周五)下午2點至晚上9點。

世界日報規劃舞台區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域，希望提供一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由聯合健保公司、美國中國信託銀行以及CPC華人策劃協會共同贊助。

舞台區部分，世界日報邀請了眾多表演單位前來共襄盛舉：來自布碌崙(布魯克林)的年輕團體Halo Dance Crew將帶來年輕活力的街舞表演、茹寶藝術學校的旗袍秀、Honey Art Center的小朋友拉丁舞、紐約中國芭蕾京劇團的圓舞曲、崔欣妍個人魔術表演等多款精彩演出，將帶給觀眾不同的體驗。另外，在2樓陽台區還邀請了樂手Yut Chia，提供電子小提琴的戶外表演活動。

購物區部分，我們邀請藥業、中藥行、家電用品、美容養生會所、生活用品等商家，提供採購服務。資訊區部分，提供健保計劃、金融產品、教育及健康等諮詢信息的攤位，讓民眾擁有多元的資訊來源。工藝區部分，活動單位規劃中秋剪紙、果凍花製作、中國結製作等服務，讓民眾可以享受工藝文化的樂趣。除此之外，舞台活動區的猜燈謎活動可以讓民眾感受到中秋文化的猜謎氛圍，有機會還可以獲得一些免費獎品回家。

9月9日(周五)下午2點至晚上9點，歡迎民眾攜家帶眷前來參加「世界日報中秋文化節」，一同過節慶中秋！目前中秋文化節攤位開放報名中，有興趣的商家、工藝老師，歡迎主動與世界日報活動組聯繫，電話：718-746-8889(分機6362)，或發送電郵：[email protected]

布碌崙年輕街舞團體，將帶來不同的表演體驗（圖片由Halo Dance Crew提...
布碌崙年輕街舞團體，將帶來不同的表演體驗（圖片由Halo Dance Crew提供）。

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