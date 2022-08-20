金曉春提供評估測驗與心理治療

位於法拉盛 圖書館旁的心理專科金曉春博士，擁有紐約州心理醫生執照，提供各種心理評估、測驗和治療。

評估的案例包括：1.律師和法律援助機構委託的刑事和民事訴訟當事人心理評估。2.創傷後遺症評估。3.家庭暴力受害人心理評估。4.爭取孩子撫養權的父母雙方心理評估，以及移民 法庭要求的移民申請人及家屬心理評估。此外，金曉春博士也是紐約市教育局認可的雙語評估專家，為新移民學生提供智力和學習能力測試。在心理治療方面，金博士專治憂鬱、緊張、身心創傷後遺症、婚姻失調、適應不良、青少年情緒/行為/交友/認知問題、與父母衝突、兒童多動/恐懼/自卑/自閉及其它心理精神問題。

金曉春博士表示，各種災難、迫害、傷害或失敗都可能留下心理創傷，表現形式各樣，包括害怕、迴避、做噩夢、憂鬱、失眠、失去動力、失去自信、自責等，有些人甚至有自殺舉動或念頭。金博士評估和治療過的華人 新移民，很多是把問題壓在心裡，拖延很久，最後在家庭醫生反覆推薦、學校強力建議、法官律師等命令或指定之下才不得不來接受評估和治療。

金曉春博士呼籲新移民應該主動尋求心理幫助，因為很多問題是可以解決的，就如他曾在法庭的要求下提供了一位華人新移民心理評估報告，並上法庭為病人作證。法官看了報告後，當庭就為當事人解決了困擾他十多年的問題。此外，金博士最近接觸了不少中國大陸來美讀書的留學生，不少人其實只要得到心理上的及時幫助，就能適應美國學校與生活。

預約電話：718-757-5345。週二布碌崙看診，地址：454 Bay Ridge Pkwy, Brooklyn, NY 11209。其餘時間在法拉盛辦公室，地址：41大道136-31號5樓5B室。