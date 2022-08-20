阿波羅月餅新鮮出爐 歡迎預訂團體訂貨另有優待
以台式西餅糕點聞名大紐約的阿波蘿西點麵包店，為迎接中秋，推出系列「吃得健康，送禮大方」的各式月餅。歡迎公司行號犒賞員工，團體訂貨另有優待。
台式月餅和港式月餅的不同之處在於，台式月餅爽口、不油不膩、香酥可口，包括台式經典「綠豆椪」，有口味獨特的魯肉綠豆凸、清淡健康的素綠豆/棗泥/綠茶/紫蘇梅、各式蛋黃酥/豆沙/豆沙雙黃/蓮蓉雙黃/棗泥核桃、新口味的綠茶凸、茉香綠茶、蓮蓉、棗泥核桃、蛋奶素月餅等。還有素月餅，供道場或吃素的朋友選購。
台式月餅，以大陸閩南傳到台灣的蘇式月餅為基底，發展台式風格，以多層酥皮包綠豆沙滷肉為主流，其他如酥皮紅豆餡（或棗泥餡、豆沙餡、芋泥餡）內包一顆完整鹹蛋黃的「蛋黃酥」。內包香濃綠豆沙的「綠豆椪」，可說是台式月餅的代表。
台式月餅是油酥餅皮的做法，利用一層油酥、一層油皮遇熱膨脹的原理，烤過以後餅皮會撐開，呈現雪花片片的層次，有人稱為「翻毛」，意思是像羽毛一樣，風一吹拂便翻飛起來，用來形容餅皮多層次的飄逸感，這種做法和口感與廣式月餅大異其趣。早期是以甜綠豆沙加上豬油、紅蔥頭等作為餅皮或餡料的原料，但近年來考量健康因素，也時興以純綠豆沙作內餡；內餡也分為純綠豆沙及滷肉2種口味。
該店月餅每天新鮮出爐，其紅豆沙、綠豆沙和棗泥等都是該店自製，新鮮無防腐劑。訂貨專線：718-961-0596，店址：135-36 39th Ave., Flushing, NY 11354。阿波羅西餅麵包第二分店——杜老爺西點麵包坊地址：136-39 Roosevelt Ave., Flushing（法拉盛羅斯福路梅西斯百貨公司對面），電話：718-353-0832。第三分店地址：41-02B Delong St., Flushing, NY 11354，電話：718-210-5470。
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