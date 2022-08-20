領航學術補習中心 秋季班招生中

領航學術補習中心資深藤校畢業老師成功引領學生學習到解題的技巧，幫助學生成績顯著提升。

自領航學術補習中心(GPS Academy)成立以來，除了每年不間斷地幫助學生進入理想的大學外，更引以為傲的就是在升學考試 的準備上。領航畢業於藤校的資深老師藉由精闢的剖析題型及親自編輯的教學講義，成功引領學生學習到解題的技巧，使學生成績能夠得到顯著進步。

在領航精心安排的考試準備課程中，Regents考試往往是家長們比較不熟悉的部分。Regents考試可以說是紐約州公立學校的主流考試，考試科目相當廣泛，包括數學、生物、化學、歷史及英文等，許多學校都會要求應屆畢業生須於畢業前達到一定的合格分數，學生方可順利畢業。這項考試對畢業生的重要性可說是不言而喻的，而如何在有限的時間內考取到合格分數，這則是家長與學生不可忽視的難題。

領航學術補習中心依據多年輔導學生考試的實際經驗與獲得的家長反饋，與來自常春藤的專業師資們進行一連串縝密的教案討論，針對數學、生物、化學及英文這四項科目制定出適合學生的教學材料以及教案，並特別引入老師自身進入名校的學習經驗，讓學生在上課的過程中淺移默化地吸收正確的求學態度，培養進入名校的眼光。

受多方因素的影響，AP的重要性不言而喻地提升，在申請中也逐漸發揮出更大的價值。領航特地重金聘請名師為學生預習AP生物及物理1課程，精編的課程設置一方面助力提升同學們的聽課效率，另一方面幫助大家更好地構建知識點體系。如學校未提供AP考試，領航也可幫忙報名考試（參加AP考試的註冊費需另外收費）。

隨著STEM教育 理念的推廣及編程普及化的發展，時下最熱門的競賽之一無非是全美計算機奧林匹克(USACO)。 對於未來大學想申請理工科專業的學生來說，參加此競賽可大大提高自身的競爭力。除了高中生, 領航特別加開青少年編程課(Coding 101)給五至八年級的學生。青少年編程是時下80後和90後家長們教育的熱門話題，優點包含強化邏輯思考能力、激發孩子的創造力以及培養孩子的專注力和耐心等，更重要的是讓孩子體驗編程的魅力，從而激發自己的計算機學習潛能，為高中的計算機奧林匹克競賽和AP計算機課程提早打下基礎。

SAT 、SHSAT及各科州考課程也已開始熱烈招生中，名額有限、欲報從速！諮詢電話：718-705-8085，法拉盛校區地址：36-25 Main Street, 2FL, Flushing, NY 11354（緬街近北方大道）。長島校區電話：516-304-5779，地址：1 Bond Street Great Neck, NY 11021。