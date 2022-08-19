聽覺障礙很常見東方聽力中心提供5招防聽力受損

根據世界衛生組織(WHO)的資料，全球約有4.6億的人患有聽覺障礙，其中3千4百萬是孩童；而基因、老化、感染、噪音或意外受傷等因素，也會造成聽覺障礙，不過有6成造成聽力障礙的原因都是可以避免的，尤其是因噪音造成的聽力受損。東方聽力中心介紹聽覺障礙的定義，同時給出5個建議以避免噪音造成聽力受損。

聽覺障礙的定義是雙耳聽不見25分貝(dB)以下的聲音，就算作聽覺障礙。根據教育部 《特殊教育法施行細則》，聽覺障礙有以下幾種程度：

• 輕度聽障：聽力損失在25分貝以上，未達40分貝者；

• 中度聽障：聽力損失在40分貝以上者，未達60分貝者；

• 重度聽障：聽力損失在60分貝，未達90分貝者；

• 全聾：聽力損失在90分貝以上者。

避免聽力受損的5種方式：

一. 遠離音量過大的噪音。

判斷會造成聽力受損的音量，有以下幾種依據：感覺耳朵疼痛、聽不見附近的人說話、要提高音量和別人對話、出現耳鳴或耳朵悶住的感覺。

噪音的測量單位為分貝，高於85分貝對人耳就有危害，特別是長時間暴露在這個分貝下時。若您不是很清楚，您也可以下載相關應用程式來測量環境噪音是否過大。以下例子為一般生活中的音量：

• 30分貝：耳邊細語；

• 60分貝：一般對話；

• 70-85分貝：車水馬龍聲；

• 90分貝：重機呼嘯而過；

• 100-110分貝：耳機調到最大聲；

• 120分貝：飛機經過。

二. 戴耳機音量要適中

戴耳機聽音樂是造成聽力受損的主因之一，即便只是調低一點音量，都能減低聽力受損的風險。使用耳機時，建議注意以下幾點事項：

1. 使用有隔絕噪音功能的耳機，避免調高音量來隔絕外界聲音；

2. 調到適當的音量，能聽到音樂就好；

3. 最好不要超過最大音量的60%，可以使用設定音量控制的功能；

4. 戴耳機聽音樂最好不要超過1小時，每小時休息5分鐘較為理想。

三. 在大型活動或場合中避開音量過大的地方

在較熱鬧嘈雜的場合，例如：夜店或運動賽事等，應該避開音量過大的地方：

• 若音量實在太大，可以考慮戴耳塞；

• 遠離喇叭等音量最大的地方；

• 盡量每15分鐘就離開噪音源，稍作休息；

• 參加完較嘈雜的活動，離開噪音之後，讓耳朵休息18個小時以上。

四. 工作時注意環境

我們一天通常有8小時都在工作，若是在工作上需要接觸噪音，持續的噪音對聽覺影響很大。

五. 進行聽力檢查

如果擔心自己可能聽力受損，請盡早前往醫院安排聽力檢查，若能及早發現聽力障礙，就有更大的機會治癒。如果您的職業需要接觸大量噪音或較大音量，例如：音樂工作者或工人，可以考慮定期安排聽力檢查。

由郭晶醫學 博士主理的東方聽力中心服務華人社區多年，提供多種專業聽力、眩暈檢查，預約電話：347-393-3130。法拉盛診所地址：友聯街38-08號7樓7E室，電話：718-353-6150。華埠 診所地址：格蘭街217號6樓，電話：646-422-7562。布碌崙診所地址：50街863號2樓M4室(8大道夾9大道)，電話：718-853-2347。