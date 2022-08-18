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美國製第三代PicoWay超皮秒儀器全球祛斑美膚冠軍

工商記者鐘淑美／紐約訊
美國製第三代PicoWay超皮秒儀器，被醫美界認定為全球祛斑美膚冠軍。
美國製第三代PicoWay超皮秒儀器，被醫美界認定為全球祛斑美膚冠軍。

暑假剛結束，許多人趁著夏天到海島度假並盡情展現好身材的同時，紫外線也毫不留情地照射在身上，一個不小心防曬沒做好，皮膚就曬黑、曬傷，甚至曬出斑斑點點，粗糙暗沉。華僑醫美中心斥資購進美國製第三代PicoWay超皮秒儀器，為愛美人士一掃而白。

黑色素原本就存在基底層，它其實是個很重要的細胞，能吸收紫外線、清除自由基，但當曝曬過度時，為了保護肌膚，黑色素細胞就會製造更多的黑色素，來不及排除時就會造成斑點、皮膚暗沉。因此想要變白，可以挑選：1. 含有杜鵑花酸、熊果素成分的產品，能抑制酪胺酸酶形成；2. 可代謝黑色素的乳酸、甘醇酸、A酸類產品，能分解、還原黑色素的維他命C，破壞黑色素的苯二酚；這兩者都是不錯的美白產品。但美白產品能做的就是淡斑、淡化黑色素，對於已生成的斑點，通常要長時間的保養才能看到明顯效果。患者若希望在最短時間內改善斑點、膚色，就可以選擇超皮秒鐳射。

皮秒鐳射是利用比淨膚鐳射更短的脈衝，以0.0000000000001秒單位擊發極短脈衝。有的機種透過光熱原理，有的機種在皮膚產生光震波原理，都是為了將黑色素進一步分解。黑色素就像大石塊，極短脈衝將它們擊碎成小沙石甚至粉末，方便身體加速代謝，增加纖維母細胞的活性，讓休眠的皮膚再生系統活化起來，產生彈性與膠原纖維，也就是刺激膠原蛋白增生。

皮秒鐳射可說是近幾年來最熱門的鐳射項目了，特點包括擊碎黑色素、除斑除疤除刺青、刺激膠原蛋白增生、改善毛孔粗大凹洞、修復期比傳統鐳射更短、比傳統鐳射更不易反黑……超皮秒鐳射的能量非常精準與足量，沒有重複多次施打同部位的問題，可以避免造成熱能累積從而引起皮膚熱傷害，也因此大幅度降低了東方人懼怕的反黑過渡期。

華僑醫美中心斥資20萬美元增設的全新美國製第三代PicoWay超皮秒儀器，被譽為激光中的勞斯萊斯、祛斑中的愛馬仕；不只是一掃而白，還能重塑嫩白肌膚，是目前最好的美白儀器（法拉盛大多數美容院使用的都是大陸山寨版）。

華僑醫美中心地址：37-20 Prince St., 4FL, Flushing, NY 11354，預約電話：718-775-8618、718-790-8678。

法拉盛

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