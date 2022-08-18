8/27「自耕健康講座」免費活動學習打造自己的健康小菜園

紐約市「自然農法農耕班」創辦人暨講師 ——楊愛倫女士(Ellen Young)，將擔任當日講師。

世界日報與聯合健康保險UnitedHealthcare共同主辦「自耕健康講座」免費活動，將於8月27日(周六)下午12時30分至4時，在法拉盛 喜來登酒店二樓舉行。活動將邀請到園藝達人及美國註冊營養師分享自耕和健康資訊，帶領民眾認識目前熱門且能增進健康的消遣活動並學習養生飲食之道，同時還激勵華裔長者和其他受益人能更多地瞭解醫療保險選項。參加者可獲得由主辦單位提供的五包華人喜愛的種子供自家種植用，活動尾聲更規劃了「種子交換」環節，供現場民眾交流及分享自家珍藏。

在疫情 期間，由於食材取得不便及安全考量，美國興起了一波在家自種蔬果的風潮。據學者研究指出，居家自耕種菜可讓人們獲得愉悅感、勞作感、責任感和獲得感，是緩解焦慮的重要方式，尤其自己收獲的蔬果上了餐桌，既安心又健康。

主辦單位希望透過本次活動，幫助社區的華裔長者及朋友們學習專家分享的自耕經驗、瞭解營養師提供的健康養生飲食知識，在持續這股「自耕自食」風氣的同時，也能同步探討養生飲食與健康的關聯性；最後，聯合健康保險代表會針對長者，講解關於聯邦醫療保險 的選項及資訊。

活動當天將特別邀請園藝、養生及健保方面的專業人士，向讀者們提供豐富的知識。紐約市「自然農法農耕班」創辦人暨講師楊愛倫女士，將介紹在疫情間興起的「在家種菜種果」風潮以及在紐約當地自耕自種的實作經驗。美國註冊營養師、營養學家及糖尿病教育專家張靜芬女士，將探討養生飲食與健康的關聯性。聯合健康保險代表將現場介紹聯邦醫療保險，也就是傳統紅藍卡、聯邦醫療保險優惠計畫以及聯邦醫療保險補充計畫。現場同時設有聯合健康保險攤位，可供民眾諮詢醫療保險選擇及資訊服務，歡迎讀者免費參加。

活動參加者可獲得由主辦單位所提供的五包華人喜愛的種子，供自家種植用。另外，在活動尾聲，主辦單位特別規劃「種子交換」環節，供現場民眾作交流或分享自家珍藏品種，敬請有興趣的讀者務必提前準備，並記得當天帶至活動會場。