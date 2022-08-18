長島誠信車行全方位汽車維修 顧客至上、信譽卓越

誠信車行人才濟濟，專業的維修團隊竭誠為僑胞服務。

座落於長島 Hicksville火車站旁的誠信車行開業30多年，是集車身、板金、綜合維修和保養為一體的全方位修車中心，擁有各類新型的電腦儀器和設備，為大小型汽車 及卡車維修、保養、高科技電腦偵測和解決各種疑難雜症。該車行秉持著「品質第一、誠實可信、價格合理、服務優質」等優點，在長島地區贏得了良好的口碑。

為了更好地服務僑胞，讓車行的規模日趨擴大，誠信車行目前在長島擁有總店和分店，兩店比鄰而居、分工明確。總店專精於日本及美國車系，擁有TOYOTA、 LEXUS、GM及FORD等原廠電腦，可隨時進行電腦更換、電腦程式設計、電腦故障檢測 、維修及定期保養。經理HUGO HUANG擁有10年專業管理經驗，帶領誠信車行為長島華人社區提供優質服務。分店主營歐洲車系業務，特聘原BMW高級技師SELVIN負責檢測及品質管制。SELVIN擁有20多年的BMW原廠檢測維修經驗，多次被評為原廠年度最佳技師。分店配有MECERDEZ、BMW、AUDI、VW原廠電腦，可以快速並準確地找出歐洲車系的電腦故障、檢查車內電子設備、提供原廠定期保養，更可對歐洲車系的電腦更換進行原廠程式設計及軟體升級。新分店配有多名歐洲車系熟車技工，各類維修及保養均由總技師SELVIN進行最後的質保工作。

誠信車行擁有高規格的機器設備，不惜斥資採購義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」。該設備的優點是在完全無塵的噴漆房作業，高溫氣流焗漆，噴漆均勻；採用電腦配色，幾乎可以稱得上是媲美原廠的色澤，車體大樑校正器可將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值。

誠信車行負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養已超過35年，該車行專業的維修團隊，對各類型的汽車性能、機件都極為熟識。項先生介紹，中心每位技師都非常瞭解每項工序及維修組件，每月定期至各原廠培訓，希望能最大程度地服務廣大僑胞，為僑胞解決愛車的任何疑難雜症。誠信車行本店與分店僅幾步之遙，地址：285 W. John St, Hicksville(LIE 41S出口)，諮詢熱線：516-931-8582。