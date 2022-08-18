我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

長島誠信車行全方位汽車維修 顧客至上、信譽卓越

工商記者任一峰／紐約訊
誠信車行人才濟濟，專業的維修團隊竭誠為僑胞服務。
誠信車行人才濟濟，專業的維修團隊竭誠為僑胞服務。

座落於長島Hicksville火車站旁的誠信車行開業30多年，是集車身、板金、綜合維修和保養為一體的全方位修車中心，擁有各類新型的電腦儀器和設備，為大小型汽車及卡車維修、保養、高科技電腦偵測和解決各種疑難雜症。該車行秉持著「品質第一、誠實可信、價格合理、服務優質」等優點，在長島地區贏得了良好的口碑。

 

為了更好地服務僑胞，讓車行的規模日趨擴大，誠信車行目前在長島擁有總店和分店，兩店比鄰而居、分工明確。總店專精於日本及美國車系，擁有TOYOTA、 LEXUS、GM及FORD等原廠電腦，可隨時進行電腦更換、電腦程式設計、電腦故障檢測、維修及定期保養。經理HUGO HUANG擁有10年專業管理經驗，帶領誠信車行為長島華人社區提供優質服務。分店主營歐洲車系業務，特聘原BMW高級技師SELVIN負責檢測及品質管制。SELVIN擁有20多年的BMW原廠檢測維修經驗，多次被評為原廠年度最佳技師。分店配有MECERDEZ、BMW、AUDI、VW原廠電腦，可以快速並準確地找出歐洲車系的電腦故障、檢查車內電子設備、提供原廠定期保養，更可對歐洲車系的電腦更換進行原廠程式設計及軟體升級。新分店配有多名歐洲車系熟車技工，各類維修及保養均由總技師SELVIN進行最後的質保工作。

 

誠信車行擁有高規格的機器設備，不惜斥資採購義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」。該設備的優點是在完全無塵的噴漆房作業，高溫氣流焗漆，噴漆均勻；採用電腦配色，幾乎可以稱得上是媲美原廠的色澤，車體大樑校正器可將碰撞後的車身完全調整到原廠的設定值。

誠信車行負責人項慶銘先生從事汽車維修及車身保養已超過35年，該車行專業的維修團隊，對各類型的汽車性能、機件都極為熟識。項先生介紹，中心每位技師都非常瞭解每項工序及維修組件，每月定期至各原廠培訓，希望能最大程度地服務廣大僑胞，為僑胞解決愛車的任何疑難雜症。誠信車行本店與分店僅幾步之遙，地址：285 W. John St, Hicksville(LIE 41S出口)，諮詢熱線：516-931-8582。

長島 檢測 汽車

上一則

美國福壽陵園最後一期

下一則

紐約客談／非法移民安置無解 市民承擔後果

延伸閱讀

聯邦起訴紐約兩大黑手黨家族

聯邦起訴紐約兩大黑手黨家族
蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業
納蘇郡辦長島華人之夜

納蘇郡辦長島華人之夜
永安罰單處理中心增加服務項目

永安罰單處理中心增加服務項目
超速相機上路 華人駕駛：苦了開車族

超速相機上路 華人駕駛：苦了開車族

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
大都會運輸署(MTA)10日公布曼哈頓60街以南堵車費計畫的環境評估公布收費方案細節，堵車費率將在9元至23元之間，不同方案包含的豁免車輛和人群不同，實施何種方案最終將由MTA在公聽後確定。(路透)

曼哈頓堵車費細節出爐：最低9元 最高要收23元

2022-08-10 12:36
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片