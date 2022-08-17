紐約市雲頂世界賭場JFK凱悅酒店一週年誌慶

雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio表示：「相信更多的旅客將利用我們世界級的度假體驗，因為我們希望在未來幾年增加更多令人興奮的設施。」

紐約市 首家也是唯一一家賭場酒店，位於紐約市雲頂世界賭場的JFK機場 凱悅酒店(Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World New York)，日前舉行了開業一週年誌慶。這家價值4億美元的酒店，於去年8月在紐約市名勝世界開業，為客人提供玩耍、住宿、用餐、購物和娛樂的休憩之所。

樓高八層的凱悅酒店擁有400間住宅風格的客房，包括34間豪華套房，旨在提高工作效率並讓客人高枕無憂。該酒店配備多功能室內技術，同時還有世界知名的Sugar Factory餐廳、健身中心、最先進的會議和會議空間、零售體驗和其他遊戲區。

「我們有幸在過去一年接待了來自世界各地的客人，部分客人讚揚這是甘迺迪機場有史以來最好的機場酒店。」全球最大的目的地度假村——雲頂美洲東部總裁Robert DeSalvio說︰「我們必須同意，我們找不到比凱悅酒店更好的合作夥伴了，他們幫助我們實現了對酒店的長期願景。隨著我們不斷探索新的機會，我們相信更多的旅客將利用我們世界級的度假體驗，因為我們希望在未來幾年增加更多令人興奮的設施。」

「在我們慶祝酒店成立一周年之際，我們也慶祝酒店負責和善解人意的款待，提供最高水平的賓客體驗。」凱悅特許經營領域運營區域副總裁Richard Ross說︰「這種熱情和自豪的服務與我們的客人對凱悅酒店品牌的質量期望一致，我們鼓勵前往紐約市的客人，無論何種場合或預算，盡情享受甘迺迪凱悅酒店的住宿。」

雲頂斥資超過7億美元提升現有的Aqueduct看台，使其成為領先的娛樂目的地，而後酒店的增加為紐約人創造了多達500個高薪職業，並使紐約市甘迺迪凱悅酒店的總投資超過了11億美元。

「紐約市名勝世界繼續兌現為皇后區 居民創造就業機會的承諾。」同時擔任紐約州參議院賽馬、博彩和投注委員會主席的紐約州參議員阿達博（Joseph P. Addabbo Jr.）說︰「這一新增項目還讓來自世界各地的更多人來到了我的家鄉。我期待甘迺迪凱悅酒店繼續為紐約經濟復甦做出貢獻，並迫不及待地想看看該物業的下一步發展。」

「這對皇后區來說是一個很棒的新設施」，女議員Stacey Pheffer Amato說︰「擁有這樣一家酒店，遊客可以入住並輕鬆訪問我們所有的地區，從多元化的社區到來自世界各地的美食，再到我們的海灘和公園，這正是我們所需要的。」

女議員喬安·阿里奧拉（Joann Ariola）說：「酒店為我們社區帶來的旅遊生意促進了本地經濟發展，並為皇后區居民提供了在大流行導致就業市場大規模中斷後急需的工作。這家酒店很快讓雲頂世界成為皇后區必到的目的地，祝賀團隊和凱悅實現這一里程碑。」

甘迺迪凱悅酒店高聳的大堂與紐約市雲頂世界（RWNYC）毗連，非常適合舉辦藝術展覽、文娛活動和音樂表演等無縫聚會。RWNYC多年來一直主辦Wintercon紐約漫畫和科幻博覽會，但這是與甘迺迪機場凱悅酒店合作的第一年，很歡迎外地遊客過夜，還有各種非賭博遊戲設施來補充最具創新性的賭博遊戲產品和娛樂設施。

酒店成立的第一年便榮獲皇后區商會的建築認可獎，這凸顯了該酒店建築設計和施工方面的卓越表現，以及為皇后區社區的建築改善做出貢獻的建築項目；紐約市名勝世界獲得了酒店類別的最佳新建築和室內設計獎。