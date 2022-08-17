淺談白內障和白內障的治療新光眼科徐露娜眼科博士

人體眼球中有一呈雙凸形的透明組織稱為晶狀體，其作用就像照相機裡的鏡頭，對光線有屈光作用。外界的物體只有透過晶狀體被聚焦在視網膜上，人眼才能看清楚。如果晶狀體內的代謝發生紊亂，就會導致蛋白質變性，透明的晶狀體就會變得混濁並影響視力，這就是白內障。

美國疾病控制和預防中心(CDC)的資料顯示，白內障是全世界也是美國最主要的致盲原因；在40歲以上的美國人中，有17.2%的人患有單眼或雙眼白內障，2020年美國白內障患者總數達到3010萬。儘管引起白內障的因素諸多，但年齡和老化是最主要的原因，又名老年性白內障。迄今為止，沒有任何的藥物和眼藥水能夠治療白內障。

新光眼科徐露娜醫生提出，白內障早期若視力尚未受到明顯影響，可以通過更換準確的眼鏡處方/度數、配戴防UV的太陽眼鏡、戒菸、減少夜間駕駛等，來緩解白內障症狀和減緩病情進展，但必須去眼專科診所做定期檢查。若想徹底去除白內障和恢復良好視力，唯一且最佳的治療方法就是手術 。

徐醫生表示，現代白內障手術的技術已相當成熟和規範，可歸納為四個主要步驟：角膜微創無縫線小切口、晶狀體前囊環狀撕開、超聲乳化白內障吸出和人工晶體植入。具體方法是：手術時需用局部點眼藥進行麻醉，醫生在顯微鏡下首先於眼角膜上做3毫米微創小切口，然後用手術器械將部分晶狀體前囊膜撕開後切除，再用超聲將白內障乳化粉碎後完全吸出，最後將人工晶體植入後囊袋內；手術後無須拆線，也無須住院。

現代白內障手術也徹底改變以往「等待白內障完全成熟，患者全盲後才能手術」的傳統觀念。這是因為過度成熟的白內障會異常堅硬，在手術時易產生更大的風險且併發症 多，容易發生角膜損傷、後囊膜破裂，從而導致無法植入人工晶體。所以，白內障一旦出現了視力明顯下降、影響日常生活和工作的症狀，就應聽從醫生的建議及時手術。

正常人眼中的晶狀體除了透明，還具有聚焦光線的作用。白內障手術不僅摘除了混濁的晶狀體，還幫助恢復聚焦的功能。醫生會在原部位植入一人工晶體，徹底消除以往手術後需配戴1千度高度遠視厚眼鏡的困惑。人工晶體為永久性，無須清潔和更換。

人工晶體與眼鏡的作用相似，最基本的類型為單交(單光)視遠距離，手術後只需配戴低度數的老化眼鏡就可以看書看報。近年的新科技已發展出一些特殊的類型：可以矯正散光、看遠看近的多焦等人工晶體，眼科醫生應在術前與患者討論選擇。

徐醫師提到了最新的飛秒/Femtosecond激光白內障手術，是美國FDA於2010年審核批准的最新質優且先進的白內障手術技術。在先進的計算機成像技術引導下，飛秒激光可根據個體眼球的不同，精準地完成白內障手術四步驟中的第1微創切口和第2前囊環狀切開，完全避免了手工操作的不穩定性，同時也減少第3超聲乳化所需時間和能量約40-50%，確保人工晶體的植入不僅能減少手術併發症，也能加快手術後的恢復。在硬核性白內障合併有角膜內皮病變、窄角淺前房、青光眼、高度近視和遠視、糖尿病 等，選擇飛秒激光可最大程度地提高手術安全，避免併發症並有效恢復視力。