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聯合健保與仁德醫生協作 呼籲家長預約孩子年度健康檢查

工商記者衛伯承／紐約訊

學齡兒童的暑假即將結束，聯合健康保險建議家長在秋季開學前，盡早預約孩子的年度健康檢查，以幫助、鼓勵孩子迎接健康和成功的新學年。仁德醫生集團兒童及青少年科，可提供入學前身體檢查及疫苗接種服務。

聯合健康保險提供以下建議，予家長考慮遵循：

（一）全面的眼科檢查

孩子的第一次全面眼科檢查應在1歲之前，並在3歲和入學前再次進行。如果沒有檢測到視力問題，學齡兒童應至少每兩年進行一次檢查。

視力問題可能會影響孩子的學業和運動表現，孩子們通常不會提出自己視力出現問題，因此尋找可能的跡象很重要，例如閱讀或看電視時瞇眼、有擊球或接球困難、有頭痛症狀。

幫助孩子養成健康的視力習慣，讓電腦屏幕距離眼睛至少30英寸，每20分鐘讓眼睛休息一次，並經常眨眼以避免眼睛乾澀。建議使用屏幕的時間應在睡前至少2小時結束，以幫助提高睡眠質量。

（二）牙齒檢查

保持口腔的健康比保持燦爛的笑容更重要，口腔健康也會影響整體健康。蛀牙在兒童中很常見，因此每六個月安排一次牙科檢查非常重要。

（三）年度身體檢查

在年度檢查期間，兒科醫生可能會檢查孩子的心臟和血壓，並檢驗糖尿病、膽固醇和貧血症，還可能提供關於飲食和鍛煉方面的指導性討論。

許多學校要求兒童在入學前進行適當的疫苗接種，家長應該諮詢醫生，根據您孩子的年齡確定哪些疫苗接種是合適的。大多數疫苗接種是在兒童兩歲前進行的，但有些到青少年時期才接種，這些疫苗的有效率為90%到99%，可能有助於保護孩子免受流行性腮腺炎、破傷風和水痘等疾病的損害；常規流感疫苗也可能有助於防止或減少兒童不必要的缺課。

仁德醫生集團兒童及青少年科可提供入學前身體檢查及疫苗接種，詳情可瀏覽網頁查詢：www.rendrcare.com。也可致電仁德醫生集團兒童及青少年科診所，布碌崙區張漢醫生：718-686-8888；皇后區陳毓青醫生：718-939-5213、鍾蔚醫生：718-886-0068；或聯絡聯合健康保險華語專線：800-801-1900、聽語障專線711，週一至週五上午9時至下午5時營業，聯合健保網頁：www.uhcasian.com。

流感疫苗 保險 檢測

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