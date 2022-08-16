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商業高速網絡特惠無需簽約 每月$49.99含稅

工商記者黃元苓／紐約訊
安裝Spectrum Business，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。
安裝Spectrum Business，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。

Spectrum Business針對各中小企業及商家高速寬頻上網的需求，於近期推出商業優惠和配套方案，每月僅需$49,99，無額外加稅(No Added Taxes)、無隱藏費用(No Hidden Fees)、無需簽約(No Contracts)，敬請各界認明惠顧。優惠活動名額有限，先到先得，早登記早省錢！

該公司銷售部門指出，因應市場需求，Spectrum Business特別推出結合商業高速網路、商業電視、商業電話/手機的低廉月費配套方案，歡迎新商家或已有其他網絡賬號的商家/業主轉換至Spectrum Business。此外，參加這項特惠方案可享Spectrum Business商業高速網路配套，可免除價值超過$99的安裝費用(Installation Free)。

Spectrum隸屬於Charter Communications, Inc.，後者是一家美國電信和大眾媒體公司，也是美國第二大的有線電視運營商。Spectrum是Charter旗下的一個服務品牌，或可將Spectrum稱為Charter Spectrum，以表明個中的主從關係。2016年5月18日，Charter完成收購時代華納有線電視(Time Warner Cable)以及其姊妹公司Bright House Networks。

上述Spectrum Business商業配套方案很全面，包含多種產品服務，也是目前最熱賣的商業高速網絡產品，可提供600Mbps的寬頻網路連結，使顧客可以享受網路娛樂與搜尋/下載/傳送資料，盡情分享相片與音樂。這項最新的科技配套安全、可靠性高，讓顧客的營運更加放心與順暢。

欲知以上商業優惠和配套方案的細節內容，同時瞭解覆蓋地區/區域或安裝詳情，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。

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