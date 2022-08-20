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卡車司機請在8月31日截止日前報稅 國稅局鼓勵電子申報

紐約訊

美國國稅局今天提醒那些已經註冊或需要註冊大型卡車和公車的民眾，到了提交「表格2290：高速公路重型機動車使用稅報稅表」的時間了。國稅局強烈鼓勵大家使用電子報稅，並在2022年8月31日的付款截止日之前申報。

卡車司機名下註冊的高速公路機動車輛，如果應稅總重量為55,000磅或以上，必須提交表格2290並繳納稅款。但是，對於預計使用不超過5,000英里的車輛（農用車輛為7,500英里），需要報稅但無需繳稅。如果車輛在稅期超過里程使用限制，則稅款到期。

報稅截止日與車輛註冊日期無關，納稅人必須在應稅期間、首次在公共高速公路上使用車輛月份下一個月的最後一天之前提交表格2290，無論車輛的註冊更新日期是哪天。

在2022年7月期間首次在公共高速公路上使用的車輛，必須在7月1日至8月31日之間提交表格2290並繳納適量的稅款。在7月以外的任何月份上路的任何額外應稅車輛，應根據其所使用的月份按比例計算。

國稅局官網IRS.gov上提供了一個幫助確定申報截止日的表格，同時也可訪問：IRS.gov/trucker上的卡車運輸稅務中心瞭解更多資訊。

報稅 國稅局 IRS

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