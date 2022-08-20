我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

商業高速網絡特惠 無需簽約 每月$49.99含稅

工商記者黃元苓／紐約訊
安裝Spectrum Business，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。
安裝Spectrum Business，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。

Spectrum Business針對各中小企業及商家高速寬頻上網的需求，於近期推出商業優惠和配套方案，每月僅需$49,99，無額外加稅(No Added Taxes)、無隱藏費用(No Hidden Fees)、無需簽約(No Contracts)，敬請各界認明惠顧。優惠活動名額有限，先到先得，早登記早省錢！

該公司銷售部門指出，因應市場需求，Spectrum Business特別推出結合商業高速網路、商業電視、商業電話/手機的低廉月費配套方案，歡迎新商家或已有其他網絡賬號的商家/業主轉換至Spectrum Business。此外，參加這項特惠方案可享Spectrum Business商業高速網路配套，可免除價值超過$99的安裝費用(Installation Free)。

Spectrum隸屬於Charter Communications, Inc.，後者是一家美國電信和大眾媒體公司，也是美國第二大的有線電視運營商。Spectrum是Charter旗下的一個服務品牌，或可將Spectrum稱為Charter Spectrum，以表明個中的主從關係。2016年5月18日，Charter完成收購時代華納有線電視(Time Warner Cable)以及其姊妹公司Bright House Networks。

上述Spectrum Business商業配套方案很全面，包含多種產品服務，也是目前最熱賣的商業高速網絡產品，可提供600Mbps的寬頻網路連結，使顧客可以享受網路娛樂與搜尋/下載/傳送資料，盡情分享相片與音樂。這項最新的科技配套安全、可靠性高，讓顧客的營運更加放心與順暢。

欲知以上商業優惠和配套方案的細節內容，同時瞭解覆蓋地區/區域或安裝詳情，請致電：929-467-4821，或掃描微信二維碼諮詢。

微信 手機

上一則

聯合健保與仁德醫生協作 呼籲家長預約孩子年度健康檢查

下一則

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

延伸閱讀

保護華埠下東城聯盟 支持文雅麗、范勝利

保護華埠下東城聯盟 支持文雅麗、范勝利
理財Q&A／有線電視月費多少才合理？

理財Q&A／有線電視月費多少才合理？
大屋頂下／白皮書的燈下黑(上) 從海基會第八方案再出發

大屋頂下／白皮書的燈下黑(上) 從海基會第八方案再出發
MTA公布7方案 堵車費率9至23元

MTA公布7方案 堵車費率9至23元
疫情未退 聯想唱衰PC市場前景

疫情未退 聯想唱衰PC市場前景

熱門新聞

秦女士(中)說，女兒尋短當天凌晨曾給自己發微信，讓「媽媽原諒我」，稱要帶她回國；右為沈珺。(記者牟蘭／攝影)

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

2022-08-13 12:29
孫同學被石頭砸中腦後部。(孫同學提供)

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

2022-08-19 12:06
一名華女到中餐館取餐時未將汽車熄滅，結果遭人盜竊。(谷歌地圖)

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

2022-08-13 07:15
提燈蟲入侵紐約，恐對農業、觀光等行業帶來重創。(美聯社)

蟲蟲危機 提燈蟲入侵紐約 恐重創觀光、農業

2022-08-15 07:17
電單車鋰電池充電、保管不當，曾多次於紐約華社引發嚴重火警。(本報檔案照)

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

2022-08-16 07:27
糧食券被盜刷事件時有所聞。圖為紐約市一商店門口「接受糧食券」告示。(Getty Images)

華女糧食券 2小時盜刷一空 損失逾千元

2022-08-15 02:27

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了