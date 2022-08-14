綠色金融研究者陳雙蓮

環境惡化和氣候變化已經是不爭的事實。如何在保持經濟發展和社會正常運作的情況下應對氣候變化、控制環境污染、讓人與自然和諧共存已成為了全球各國刻不容緩的課題。事實證明，目前的全球經濟和金融體系和服務為實現可持續發展需要從根本上進行重組 ，現有的政策的有效性和優化也需要大量的研究、試驗和模型來支撐。中國國家金融與發展實驗室（廣州基地）秘書長、廣州大學國際金融研究院所屬、廣州綠色金融研究院常務副院長、廣州金羊金融研究院執行院長陳雙蓮博士正是這一領域的先驅者。

陳雙蓮博士本科和碩士分別畢業于中國頂尖學府哈爾濱工業大學的經濟管理會計學專業和國際貿易專業。她博士期間研究應用經濟學。在踏入綠色金融研究前，陳博士已在地方和對外金融史、虛擬貨幣 、金融和經濟長短週期波動變化、匯率 波動、區域經濟、金融管理、期貨市場、金融發展戰略、區域金融發展規劃和金融風險監測預警等領域都有過深入的研究和建樹。因為綠色金融領域的特殊跨學科性，它不僅需要從業學者們有堅實的理論基礎和龐大的知識儲備還需要他們能夠熟練運用各領域的方法以同時為政策發展和金融投資 決策服務。陳博士的學術和研究經歷讓她成為從事本領域的不二人選。

自2019年11月起她就企業環境責任、能源效率、低碳城市政策、企業金融化和綠色科技創新、貨幣政策和油價變化、政府金融政策與綠色科技創新、發展中國家的境外投資對其能源使用強度影響、金融業聚集與綠色經濟發展的關係等全球熱點話題進行了研究並頻繁在中英文中外期刊上發表論文。在此期間她與中外學者進行了合作，打破了機構、學科、國界和語言的阻礙，以自己為中心建立了綠色金融研究領域的全新社群 。

與此同時，陳雙蓮博士也不忘初心，繼續在經濟金融發展和政策研究中進行突破，緊跟熱點問題。今年，她已就農村振興金融政策等發表多篇研究。期待她在未來能繼續結合自己的豐富的學術背景，持續在世界舞臺上完善綠色金融這一新興學科。