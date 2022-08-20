專注於高端廚電的研發與生產 「方太」為您打造幸福健康的廚房生活

方太理想城

FOTILE方太集團（以下簡稱「方太」）創建於1996年，以智慧廚電為核心業務，長期致力於為人們提供高品質的產品和服務，打造健康環保、有品位、有文化的生活方式，讓千萬家庭享受更加幸福健康的廚房生活。

方太專注於高端廚電的研發與生產，始終堅持「專業、高端、負責」的戰略性定位。方太每年將不少於銷售收入的5%投入次年研發，現擁有包含廚房電器領域專家在內近900人的研發人才團隊，同時在德國、日本等地設立研究院。方太堅持高價值專利支撐高品質發展，截至2022年5月，方太擁有近8200件國內授權專利，其中發明專利數量近2100件；此外，方太擁有46件海外授權專利，其中發明專利數量39件，上榜《全球智慧家庭發明專利TOP20》。雄厚的科研力量，確保了方太源源不斷的創新實力。

●方太理想城

2016年，方太正式進入美國市場，在新澤西州 帕西帕尼成立總部，在洛杉磯和休斯頓設有分公司。作為國家廚房和浴室協會(NKBA)以及家庭通風研究所(HVI)的成員，方太已憑藉領先的技術和卓越的產品效果，贏得了廣大美國用戶的口碑和信賴。「中國製造」的方太，也越來越多地被CNN、HGTV、Good Housekeeping、Forbes等權威媒體關注和認可。現在，方太在全美主要城市擁有近300家經銷商，為美國廚房研發了適合華人烹飪的多款產品，包括大吸力不跑煙的油煙機、最適合爆炒的燃氣灶、創新水槽洗碗機、多功能灶烤一體機、嵌入式蒸烤箱以及四合一蒸烤烘炸一體機等。方太不僅懂美國廚房，更懂中式烹飪！

●油煙機

在全美，尤其是紐約地區，方太油煙機贏得了廣大用戶的喜愛和推薦。側吸油煙機系列暢銷7年，被Forbes雜誌評為年度十大油煙機，其獨特的側吸結構能覆蓋5眼爐頭的面積，直吸直排不跑煙。靈風油煙機UQ系列極簡設計，創新環吸科技，靜吸強排。環吸式油煙機擁有蝶翼環吸技術，主動吸附油煙，全區域立體覆蓋7.2sq.ft烹飪面積，強大的淨煙能力獲得用戶一致好評。

●方太環吸式油煙機蝶翼環吸技術

方太三環灶為家用灶具提供了展現大師級廚藝的可能。21,000BTU的大火力三環火主爐頭，搭配中式圓底炒鍋支架，完美駕馭大火爆炒。五個爐頭不同火力段，不同美味都能信手拈來。貼心的熄火保護裝置，在意外熄火時自動切斷氣源，避免廚房燃氣洩漏。極速點火系統一點就著，每一處細節設計都關懷備至。

●洗碗機

集水槽、果蔬淨化機(僅限三合一水槽洗碗機 SD2F-P1X)與洗碗機於一體的方太創新水槽洗碗機，無需彎腰、尺寸更小，完美嵌入櫥櫃，更省空間！3種碗碟清洗模式，20分鐘搞定家用餐具，可以放心把「善後工作」交給方太水槽洗碗機。

●蒸烤烘炸一體機

蒸、烤、烘、炸外加獨特加濕烤功能，讓食物外焦裡嫩，口感更有層次。內置40道智慧菜譜，簡單易上手，不是大廚照樣做大餐。自帶蒸汽清潔功能，油污自動清洗，真正幫你解放雙手。

方太，一家以「人品、企品、產品」三品合一為核心價值觀的公司，以「為了億萬家庭的幸福」為企業使命，以使命、願景、價值觀作為驅動，26年來對高品質廚電一直保持著專注與堅持，向著「成為一家偉大企業」的宏偉願景大步邁進。