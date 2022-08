近期活動

● RENDER(); Tools For Thinking

新科技如何在改變我們的思維認知(線下)

8月16日(週二)上午11點半至下午7點

https://www.betaworks.com/event/render-tools-for-thinking

● UMEZ Arts Engagement & Creative Engagement Information Session

幫助曼哈頓 藝術家、團體、和非營利組織申請LMCC補助(線上)

8月16日(週二)下午4點

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpf-2gqDgsH9RjXMbYc6vBQfYWlQLVkDnx

● 2022 Education Summit

2022教育 峰會-後新冠時代的紐約教育現況與展望(線下)

8月18日(週四)上午9點至下午3點半

https://www.eventbrite.com/e/2022-education-summit-tickets-347340594067

● What to Know About the ISEE and SSAT Tests: A Workshop for Parents

瞭解ISEE和SSAT是什麼:家長工作坊(線上)

8月18日(週四)下午1點至下午2點

https://www.parentsleague.org/event/what-know-about-isee-and-ssat-tests-workshop-parents-0

● Night Market

亞洲食品節(線下)

8月18日(週四)下午5點至晚上11點

https://www.eventcreate.com/e/nightmarket2022

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★