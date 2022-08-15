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30年老字號HAN BAT正宗韓國料理 韓式烤肉火鍋牛骨湯專賣

工商記者吳瀰／紐約訊
獲得紐約時報(The New York Times)美食專欄和美食指南推薦的HAN BAT韓田正宗韓式料理。
獲得紐約時報(The New York Times)美食專欄和美食指南推薦的HAN BAT韓田正宗韓式料理。

位於曼哈頓中城、服務紐約客超過30年的著名老字號——HAN BAT韓國料理(Han Bat Korean Restaurant)，除了被多家美國主流媒體，如紐約時報(New York Times)美食專欄報導和獲選入其美食指南外，每日新聞報(Daily News)曾給予主廚榮獲四顆星的評價，大篇幅地介紹了該餐廳。該韓式料理下宗傳統，以菜色豐富多樣化、味道正宗鮮美、便宜精緻又大碗等特色，讓食客們一再回味流連。該店多年來為了服務華裔老饕，特聘多位精通中、韓、英的工作人員，為來客提供最周到的飲食服務和體驗。

HAN BAT正宗韓式料理多年來，以高品質食材、細心的服務態度以及平實的價格，抓住了忠實饕客的胃。紐約時報在報導中特別描述了餐廳內多項獨家道地的韓國菜色及細緻的烹飪方式，並得到「$25以下就可享受到的美味」名聲，在曼哈頓實屬難得。HAN BAT的主廚有超過40年的韓式料理經驗，多年來一直研究如何用美國可得的最新鮮辣椒和韓國的乾辣料混合，做出純正道地的韓國味，掌握辛辣又不刺口技巧，且不同菜色使用不同的辣料，讓每道菜都有不同的口感，讓食客吃得正宗，吃得美味。該主廚平時亦廣集美食料理食譜，花了許多功夫研製多味特殊小菜。同樣是泡菜，每日用不同的配料醃漬並控制不同的漬期，所以能讓食客在享有熟悉美味的同時，亦能有嚐新的驚喜。

HAN BAT最出名的好料牛骨湯，是大廚每日選用新鮮牛大腿與臀骨，每日24小時不停，在不加任何調味料的同時，以大鍋文火熬煮而成的，故湯頭鮮甜不膩、奶白甘美，是韓國人稱道的頂級「元氣湯」。該店著名的烤肉都是每日精選上好肉品，以秘製醬料醃漬，保留肉香味的爽口。該店最受歡迎的五花肉，是主廚精選肥瘦參半的上好肉質整條切厚片後，直接在鐵板上煎烤，讓肥油經過高溫後流出，不僅可滋潤瘦肉的部分，還能去除肥肉的油膩感，保留豬肉鮮甜香嫩的特性。店內的人蔘雞湯，是由主廚先去選蔘隻並去除腥味，再加上紅棗、粟子等補料慢熬而成。該店的其他熱門菜選，還有日前被微博評為最讚的部隊火鍋和牛肚腸火鍋，味美料足；其各式豆腐煲、海鮮煎餅、炒粉絲、人蔘雞湯和炒辣年糕等，都是多年來受歡迎的美食。

HAN BAT正宗韓式料理每日提供不同口味的免費小菜，天天供應讓客人看得見的現熬牛骨湯，現正供應特價午餐和晚餐套餐，歡迎舊雨新知前來品味。電話：212-629-5588、212-629-5603，地址：53 West 35th St., Garment District, NY10001(近六大道)。

獲得紐約時報(The New York Times)美食專欄和美食指南推薦的HA...
獲得紐約時報(The New York Times)美食專欄和美食指南推薦的HAN BAT韓田正宗韓式料理。

美食 紐約時報 醃漬

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