太子牌花旗參全額退款保證回鄉探親、安心好禮佳選

凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，如果被海關沒收，太子牌將提供全額退款。

隨著各國開始解封以及邊境 措施放寬，在美國的華人 朋友們回鄉探親時希望能夠將健康和心意帶給家鄉的親朋好友們，美國太子牌花旗參便是健康養生的首選佳禮。

近日有消費者查詢能否帶花旗參到亞洲地區，作為美國花旗參的業界翹楚美國太子牌，為了讓大家買得安心、帶得放心，特設全額退款保證——承諾凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。退款申請需符合以下四個條件，把所需文件正本郵寄到美國太子行總公司，即可獲太子行退回全數金額：

1) 在美國購買太子牌花旗參的原單據，單據須顯示零售商店名、印章或簽名，並列明產品為太子牌花旗參，數量及金額。

2) 亞洲地區海關文件，清楚註明被沒收的是太子牌花旗參，及被沒收花旗參的數量。

3) 被沒收的太子牌花旗參總額，每人不能超過500美元。

4) 全額退款保證僅適用於「非商業用途，隨行李自行攜帶人仕」。(注意：郵寄出美國境”花旗參產品，則不符合全額退款保證範圍。)

根據《保護瀕危動植物物種條例》，野山參及作貿易用的花旗參，進出口必須持有證書；而自用的人工培植花旗參則享有豁免，旅客只要符合以下條件，就可以少量攜帶自用或送禮，而毋須申領證書：(一)少量送禮或自用；(二)合法獲得；(三)非商業用途；(四)自行攜帶或包括在行李中。

多項科學研究已證實，威州出產的花旗參最地道，其人參皂甙與人參多糖等有效成分最高。美國著名的梅奧醫療中心(Mayo Clinic) 進行的臨床研究也證實，服食威州花旗參有效提高癌症 病人的精神和體能狀況。研究的詳細內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網：https://www.mayo.edu。

美國太子行是全美最大的官方認證威州花旗參銷售商，選購真正的威州花旗參，消費者必須認準威州花旗參農業總會GBW官方認證的老鷹徽號，才有保障。所有太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合FDA最高食安標準。