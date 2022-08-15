太子牌花旗參全額退款保證回鄉探親、安心好禮佳選
隨著各國開始解封以及邊境措施放寬，在美國的華人朋友們回鄉探親時希望能夠將健康和心意帶給家鄉的親朋好友們，美國太子牌花旗參便是健康養生的首選佳禮。
近日有消費者查詢能否帶花旗參到亞洲地區，作為美國花旗參的業界翹楚美國太子牌，為了讓大家買得安心、帶得放心，特設全額退款保證——承諾凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款。退款申請需符合以下四個條件，把所需文件正本郵寄到美國太子行總公司，即可獲太子行退回全數金額：
1) 在美國購買太子牌花旗參的原單據，單據須顯示零售商店名、印章或簽名，並列明產品為太子牌花旗參，數量及金額。
2) 亞洲地區海關文件，清楚註明被沒收的是太子牌花旗參，及被沒收花旗參的數量。
3) 被沒收的太子牌花旗參總額，每人不能超過500美元。
4) 全額退款保證僅適用於「非商業用途，隨行李自行攜帶人仕」。(注意：郵寄出美國境”花旗參產品，則不符合全額退款保證範圍。)
根據《保護瀕危動植物物種條例》，野山參及作貿易用的花旗參，進出口必須持有證書；而自用的人工培植花旗參則享有豁免，旅客只要符合以下條件，就可以少量攜帶自用或送禮，而毋須申領證書：(一)少量送禮或自用；(二)合法獲得；(三)非商業用途；(四)自行攜帶或包括在行李中。
多項科學研究已證實，威州出產的花旗參最地道，其人參皂甙與人參多糖等有效成分最高。美國著名的梅奧醫療中心(Mayo Clinic) 進行的臨床研究也證實，服食威州花旗參有效提高癌症病人的精神和體能狀況。研究的詳細內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網：https://www.mayo.edu。
美國太子行是全美最大的官方認證威州花旗參銷售商，選購真正的威州花旗參，消費者必須認準威州花旗參農業總會GBW官方認證的老鷹徽號，才有保障。所有太子牌花旗參均經過農殘檢驗，確保符合FDA最高食安標準。
太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。消費者申請退款，詳情可瀏覽：www.popus.com，或致電美國太子行總公司：800-732-2328查詢。申請退款郵件可寄往：751 N Canyons Pkwy, Livermore, CA 94551，郵件上請註明收件人「Ginseng Money Back Guarantee」或「花旗參退款保證」，郵件內須附上聯繫方式。
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