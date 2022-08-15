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2022年教育工作者費用扣除最高可達300美元

紐約訊

隨著新學年的開始，美國國稅局提醒教師和其他教育工作者，在明年提交聯邦所得稅申報表時，他們能夠為2022年扣除最高達300美元的自付教室費用。

這是自2002年實施特殊的教育工作者費用扣除以來，年度限額首次增加。從2002至2021納稅年度，限額為每年250美元。根據通貨膨脹調整，該限額將在未來年度以50美元的增量進行增加。

2022年，符合條件的教育工作者最多可以扣除300美元的合格費用。如果他們已婚並與另一位符合條件的教育工作者聯合報稅，則限額升至600美元。但在這種情況下，每位配偶不得超過300美元。

教育工作者可以申請這項扣除，即使他們採用標準扣除。符合條件的教育工作者包括幼兒園到12年級的教師、講師、輔導員、校長或助手，在學年期間在學校工作至少900小時；公立和私立學校的教育工作者都有資格。

教育工作者可以扣除以下未報銷的費用：

•教室中使用的書籍、用品和其他材料。

•設備，包括電腦設備、軟件和服務。

•新冠疫情防護用品，用於阻止疾病在教室中傳播。這包括口罩、針對新冠疫情的消毒劑、洗手液、消毒搓手液、一次性手套，或為了指導社交距離而使用的膠帶、塗料或粉筆、物理屏障（如透明有機玻璃）、空氣淨化器以及疾病控制和預防中心推薦的其它物品。

•與其教授的科目或教授的學生相關的職業發展課程。

但國稅局提醒，對於這些費用，申請另一項教育稅務優惠可能更有利，尤其是終身教育費抵稅優惠。詳細信息請參閱第970號出版物《教育稅務優惠》，特別是第3章。合格費用不包括在家上學的費用或體育課程中的非運動用品費用。國稅局提醒教育工作者，與申請所有抵免和扣除額一樣，請保存好記錄，包括收據、已兌現的支票和其它文件。

對於那些申請了延期報稅或仍需要提交2021年稅表的人，國稅局提醒任何仍在準備2021年稅表的教育工作者，扣除限額為250美元。如果他們已婚並與另一位符合條件的教育工作者聯合申報，則限額升至500美元。但在這種情況下，每位配偶不超過250美元。

準備好後以電子方式報稅，報稅軟件使用問答格式，使報稅變得更容易。無論是自行準備稅表，還是在稅務專業人士或受過培訓的社區志願者的協助下準備稅表，國稅局都敦促大家電子報稅並選擇經轉帳直接存款來獲取退稅。詳細信息，請訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/filing/e-file-options。

此外，國稅局敦促任何欠稅的人選擇快速便捷的電子支付方式，例如使用國稅局直接付款，這是一項僅在IRS.gov上提供的免費服務。有關此付款方式和其它支付選項的信息，請訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/payments。

申請了延期來提交一份準確稅表的納稅人，需要在2022年10月17日之前報稅。但是，那些已經集齊了報稅所需文件的人應盡早申報，以避免稅表延遲處理。國稅局敦促納稅人，在準備好後以電子方式提交稅表，避免在截止日期的最後一刻匆忙報稅。

教育 報稅 國稅局

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