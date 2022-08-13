Aurora 空調讓您夏涼冬暖 除濕一機到位

AURORA中央空調是您居家辦公的好夥伴。

Aurora Air Conditioner是一家美國高質空調公司，致力於提供高品質家用空調，以專業的團隊研發設計高效變頻空調，由目前全球最大的空調製造商——美的Midea生產，以優異的品質贏得美國市場消費者的認可。自疫情 以來，由於Aurora系列變頻淨冷分體機設有雙重過濾網：1.微保護過濾網，阻隔塵埃和空氣雜質😷；2.HEPA過濾網，去除空氣中細至0.3Qm的微粒。簡單來說，可以過濾清除大部分的致敏原，讓消費者可以安心在家抗疫，所以在北美空調界廣受消費者喜好。

AURORA產品正規、價格合理，可以最高節能省電58%，具有冷卻、加熱、去濕、空氣迴圈、易操作等特點，適合用於家庭、辦公室，省錢有效率，廣受消費者的支持。AURORA擁有先進的逆變器技術，消除了硬啟動，同時還備有WIFI控調功能、省電睡眠模式、自動洩漏檢測 （當AURORA檢測到低製冷劑有不正常情況時，會發出警報以提醒您該問題，這將在您保持高空氣舒適度的同時，防止損壞壓縮機）、金翅片散熱器（如果您住在海邊或較潮濕的地區，AURORA的冷凝器可以抵抗長期腐蝕）、自動重啟設計（遇到停電不用擔心，自動重啟功能將使設備立即再次運行）。AURORA品管嚴格，追蹤在美國銷售超過5000台的首批家用分體空調時，三年中僅有一台經查是運輸過程中跌落而致運行中發生故障，足以證明AURORA是消費者可信賴的高品質家電產品。

AURORA空調適合用於家庭、辦公室等大小空間，其擁有多種模式：

1.冷卻模式：具有強大的冷卻功率，無論溫度上升多高，您都可以在室內保持涼爽和舒適。

2.加熱模式：在冬天，借助本機強大的加熱性能，讓您的空間保持溫暖。

3.乾燥模式：在下雨天或悶熱的天氣裡，每天從空氣中去除多餘的水分。

4.風扇模式：通過其3速風扇，保持新鮮空氣的穩定迴圈。

5.自動模式：只需將室溫設置為62-86華氏度，然後讓空調選擇正確的智慧模式來保持室溫即可。