全美汽車保險漲價 中美保險提供節費需知

汽車保險 費在新冠病疫情剛開始的2020年，比2019年平均降了4%；2021年大家開始往外跑，平均漲了$1529，漲幅3%，比10年前高出28%。漲價聲中，信譽卓著的中美保險公司提供一些「節費」需知給大家。

該公司表示，《消費者報導》雜誌發現，有些保險商根據客戶的教育程度與職業收費，教育程度較低、較不體面的職業，保費 會較高。也有保險公司收集客戶的開車習慣等資料來評估保費的高低，開車很小心的人保費低些，喜歡開快車、猛踩剎車的人，保費就高些。

專門研究汽保費的網站「斑馬」(The Zebra)，從全國每一郵遞區收集了8300萬份2021年9-12月的汽車保險資料，根據30歲單身優良駕駛人的保費標準，分析出幾個節費妙招。

第一招是挑對保險公司，最好是自己有保險推銷員的，如Amica和USAA，然後找獨立代理商，請他/她幫你找到願意以更低保費保你一年的公司。

但保費低不是絕對標準，「聲譽良好」也很重要！因此，第二招就是找對理賠乾脆、客服良好、樂意幫助並提供意見的保險公司。

第三招：事故時，肇事方賠償對方肢體傷害及財物損失，「第三責任險」的費用絕不可省，而且賠償額要高於各地方政府規定的最低額，有些州准許法院判決從肇事者的固定收入「抽成」進行賠償。

第四：自負額不要省，寧願付高一點的「綜合與碰撞」事故自負額，自負額$1000比$500最後還是省15%；如果車子已老舊，乾脆不要保這項。

最後，小心開車最重要，違規或理賠都會大幅提高保費，開車時發簡訊或打電話可能導致保費增加20%，肇事或不良駕駛紀錄更會讓保費飆高。

好的保險經紀可以幫您省時省力，如果能以中文溝通，在投保、理賠時都方便了許多，也不會讓保費變貴。中美保險的專業人員，會耐心地提供投保者各家公司能給予的保險最大折扣。該公司提供全方位的保險服務，包括汽車、房屋、商業、餐館、勞工、裝修和BOND、人壽保險、各類TLC、傘蓋保險、房屋貨款；小商家行業的保險範圍，包括了指甲按摩、餐館洗衣、冷暖裝修、大小貨車、勞工傷殘、康斗一年、房屋一年、汽車一年、樓宇倉庫等特廉保險；中美保險還可幫助處理公司成立解散、薪資、酒牌等，各種服務應有盡有，同時也提供各類特廉保險，歡迎洽詢。

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