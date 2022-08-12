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現代汽車Palisade與Santa Cruz 榮獲J.D. Power 2022年APEAL大獎

工商記者鍾淑美／紐約訊
北美現代汽車產品計劃部門的資深經理John Shon，於2022年7月20日在加州噴泉谷，接受由J.D. Power全球汽,車資深總監Robert Mansfield為現代Palisade與Santa Cruz頒發的J.D. Power APEAL獎。
北美現代汽車產品計劃部門的資深經理John Shon，於2022年7月20日在加州噴泉谷，接受由J.D. Power全球汽,車資深總監Robert Mansfield為現代Palisade與Santa Cruz頒發的J.D. Power APEAL獎。

J.D. Power在2022美國汽車性能、執行與布局研究(APEAL)中，將現代汽車的Palisade與Santa Cruz，指定為其類別中最具吸引力的車款。Palisade在中型休旅車類別中獲得最高分，Santa Cruz則在中型卡車類別中獲得最高評比，其他現代汽車也獲得高等評價。IONIQ 5與Sonata分別在其類別中獲得第二的高評分，Tucson和Accent則被評為第三名。

北美現代汽車產品計劃部門資深經理John Shon，於2022年7月20日,在加州噴泉谷，接受由J.D. Power全球汽車資深總監Robert Mansfield為現代Palisade與Santa Cruz頒發的J.D. Power APEAL獎盃。

北美現代汽車產品計畫與移動策略副總裁Olabisi Boyle表示：「我們很高興J.D. Power在今年的APEAL研究中對Santa Cruz和Palisade的認可。Palisade和Santa Cruz皆有強烈的存在感、高級的內部裝飾、以人為本的科技以及先進的現代SmartSense安全功能，這個認可是我們現代汽車整體團隊致力於製造超出客戶期望車輛的結果。」

研究重點：

• 今年已滿27個年頭的2022美國APEAL研究，是根據受訪的84,165名購買或是租賃2022年新車的車主回復所評定的。

• 該研究要求車主在購車或是租賃之後的90天內考慮37種要素，其中包含踩油門時所感受到的動力以及坐上駕駛座的舒適感等，J.D. Power將車主的回覆統合成滿分為一千分的整體APEAL分數。

• J.D. Power在2022年二月至五月進行了APEAL的研究。

J.D. Power是在消費者信息、諮詢服務以及資料分析領域中的全球領導者。作為使用大數據、人工智能以及算法建模能力來瞭解消費者行為的先驅，J.D. Power五十多年來持續提供消費者與品牌和產品互動的精闢情報，全球主要行業的領先企業皆依靠J.D. Power來指導他們對於客戶的商業策略。

J.D. Power在北美、歐洲以及亞太地區設有辦公室，請至：JDPower.com/business，查看其業務信息，以及：JDPower.com，查看購車諮詢界面。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車。請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。

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