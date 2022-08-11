金&楊聯合律師樓資深猶太律師淺談 遭遇性騷擾及被誣告性騷擾

許多人對於性騷擾沒有正確的認知，往往受到了侵害而不自知，只認為那些侵害行為是人際交往中的冒犯。其實，任何令人反感的口頭或身體挑逗、色情或貶損的陳述、對接受者發表可干擾他或她工作表現的性歧視性言論等，這些都是性騷擾。具體表現為：基於性別的任何類型的偏見（差別對待）、性別成見、由於性別認同或跨性別身份而導致的歧視、由於懷孕導致的歧視、不受歡迎的性挑逗、要求性好處或其他設計性的口頭或身體騷擾行為。

在美國，根據犯罪行為情節的輕重程度，性犯罪的定罪量刑有輕罪、重罪之分。根據紐約法律規定，不經他人同意對他人實施性接觸，就構成了三級性侵的罪名；根據案情中加害人接觸部位的不同、受害人年齡等情形，情節稍加嚴重者構成二級性侵；這兩項罪名屬於輕罪，屬行為不端。而若加害人對受害人持續實施二三級性侵，罪名就是持續性侵，屬於E級重罪。當加害人使用脅迫手段強行實施性接觸，或受害人不滿11周歲，或受害人年齡不滿13周歲而加害人已滿21周歲時，加害人的行為就構成了一級性侵；一級性侵屬於D級重罪。此外，紐約州刑法還規定了性侵的加重情節，其最高定罪可達B級重罪，最低至E級重罪；B級重罪量刑高達5到25年監禁，E級重罪則是處以1.5到4年監禁。

輕罪類的性侵，最低處罰是B級輕罪，判處三個月監禁，最高$500的罰款，或兩者並罰。 強制接觸則屬於A級輕罪，嫌疑人判處一年監禁，最高$1000罰款，或兩者並罰。

性騷擾和性侵相關的法律，不止保護女性，也保護男性；懲處的加害人不限於男性，也包括女性。當不幸遭遇到性騷擾或是比騷擾更嚴重的性侵時，千萬不要忍氣吞聲、羞於啟齒，這只會讓不法分子變本加厲。研究表明，實施過性犯罪的不法分子多有持續性犯罪和重複犯罪的特點，受害人的默默隱忍並不會息事寧人，反而可能將自身陷入更加被動的境地。及時選擇用法律來保護自己、守護自身權利，這才是真正的解決之道。

那麼，如果被誣告性騷擾又該怎麼辦？

事實上，以保護人權為目的而設立的法律，確實偶爾也會遭到心術不正者的利用。過往歷史中，也曾有人利用性侵相關法律去誣陷無辜者，進行「碰瓷」。美國法律對性侵有很嚴格的界定，只要女方報警，即使是言語上的挑逗也算是性侵。另外還有身體接觸、性接觸，甚至手指上的動作也可以被稱為性侵，特別是有些敏感行業，比如美容、美甲、按摩等。

其中，男性按摩師被控告性騷擾的機率最高。在紐約，很多華裔按摩師並不懂英文，跟客人溝通存在障礙，如果碰到不滿意服務的客人，特別是非華裔客人，有一些就會去警察局誣告按摩師性騷擾，而紐約員警立案一般是根據女方的供詞，假定男方有罪，結果就是這些男性按摩師莫名被抓。很多按摩師甚至沒有身份或正在申請身份，因為這樣的無妄之災，可能導致移民都受到影響，如此案例屢見不鮮。

律師提醒廣大從事按摩行業的華裔，如果按摩師英語不好、無法與客人溝通，在沒有100%明確客人意圖時，千萬不要觸摸客人的私密部位。如果遇到客人並非出於按摩的需求而提出按摩私密部位的要求時，按摩師應該拒絕此要求，否則客人和按摩師都存在犯罪行為。另外，如果按摩師沒有拒絕，客人事後有可能會提出控告，指控按摩師對其進行性侵，按摩師也很難免責。

金&楊聯合律師樓的資深猶太律師在接到此類客戶委託的第一時間，就為他們辦理了保釋並出庭辯護。這些被誣告者，無端遭受此無妄之災，若沒有專業的律師團隊為其保駕護航，便只能身陷囹圄、留下刑事案底，最後影響移民身份。

金&楊聯合律師樓的資深猶太律師提醒您，無論您是性騷擾、性侵的受害者，還是無端陷入性侵糾紛的無辜者，都應及時尋求專業律師的幫助。專業且有經驗的律師團隊能幫助您維護權益，替您討回公道，不做沉默的羔羊。

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